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Російський зенітник не втримав зброю та випав із КамАЗа: "Ах#еть. #бать его в рот. Рома, ты мне КамАЗ прострелил". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, який вкотре демонструє своєрідний рівень підготовки російських мобільних груп протиповітряної оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час так званих "навчань" мобільних вогневих груп один із рашистів, намагаючись відкрити вогонь по повітряній цілі з кузова автомобіля, не втримав зброю.
Віддача розкрутила стрільця, після чого його буквально викинуло з автівки, тоді як кулемет продовжив хаотично обертатися.
На відео чути, як після інциденту окупанти перевіряють, чи всі живі, а потім з'ясовують, що під час стрільби було пошкоджено власний КамАЗ.
"Все живы? Ах#еть. #бать его в рот. Рома, ты мне КамАЗ прострелил", - емоційно реагує один із рашистів.
Топ коментарі
+21 nevs nevs
показати весь коментар12.07.2026 16:17 Відповісти Посилання
+19 Artcore
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+17 Trevo Trow
показати весь коментар12.07.2026 16:21 Відповісти Посилання
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