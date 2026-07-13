Уполномоченный по основным правам Венгрии Югаз Имре прибыл в Украину, - Лубинец. ВИДЕО
В Украину прибыл уполномоченный по основным правам Венгрии Югаз Имре.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Со встречи на украинско-венгерской границе начинаем насыщенный день совместной работы. Рад приветствовать в Украине коллегу – доктора Югаза Имре, уполномоченного по основным правам Венгрии", – говорится в сообщении.
По словам Лубинеца, стороны планируют обсудить такие актуальные вопросы: защита равных прав и свобод, прав национальных меньшинств (сообществ), политических и религиозных взглядов, евроинтеграцию и углубление сотрудничества между нашими институтами.
"Готовность к диалогу есть. Работаем над общим результатом", — добавил омбудсмен.
Общая память
Также Лубинец сообщил, что вместе с венгерским коллегой они возложили цветы Защитникам Украины на территории историко-мемориального комплекса "Кальвария", а также к Памятному знаку героям освободительной борьбы Венгрии 1956 года и жертвам коммунистических диктатур.
"Память должна объединять", — отметил он.
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