Уполномоченный по основным правам Венгрии Югаз Имре прибыл в Украину, - Лубинец. ВИДЕО

В Украину прибыл уполномоченный по основным правам Венгрии Югаз Имре.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Со встречи на украинско-венгерской границе начинаем насыщенный день совместной работы. Рад приветствовать в Украине коллегу – доктора Югаза Имре, уполномоченного по основным правам Венгрии", – говорится в сообщении.

По словам Лубинеца, стороны планируют обсудить такие актуальные вопросы: защита равных прав и свобод, прав национальных меньшинств (сообществ), политических и религиозных взглядов, евроинтеграцию и углубление сотрудничества между нашими институтами.

"Готовность к диалогу есть. Работаем над общим результатом", — добавил омбудсмен.

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Общая память

Также Лубинец сообщил, что вместе с венгерским коллегой они возложили цветы Защитникам Украины на территории историко-мемориального комплекса "Кальвария", а также к Памятному знаку героям освободительной борьбы Венгрии 1956 года и жертвам коммунистических диктатур.

"Память должна объединять", — отметил он.

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