Уповноважений з основоположних прав Угорщини Югаз Імре прибув до України, - Лубінець. ВIДЕО
В Україну прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Югаз Імре.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Із зустрічі на українсько-угорському кордоні розпочинаємо насичений день спільної роботи. Радий вітати в Україні колегу – доктора Югаза Імре, Уповноваженого з основоположних прав Угорщини", - йдеться в повідомленні.
За словами Лубінця, сторони планують обговорити такі актуальні питання: захист рівних прав і свобод, прав національних меншин (спільнот), політичних та релігійних поглядів, євроінтеграцію та поглиблення співпраці між нашими інституціями.
"Готовність до діалогу є. Працюємо на спільний результат", - додав омбудсман.
Спільна пам’ять
Також Лубінець повідомив, що разом з угорським колегою вони поклали квіти Захисникам України на території історико-меморіального комплексу "Кальварія", а також до Пам'ятного знаку героям визвольної боротьби Угорщини 1956 року та жертвам комуністичних диктатур.
"Пам’ять має об’єднувати", – зазначив він.
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