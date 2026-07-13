УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12330 відвідувачів онлайн
Новини Відео Відносини України та Угорщини
362 7

Уповноважений з основоположних прав Угорщини Югаз Імре прибув до України, - Лубінець. ВIДЕО

В Україну прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Югаз Імре.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Із зустрічі на українсько-угорському кордоні розпочинаємо насичений день спільної роботи. Радий вітати в Україні колегу – доктора Югаза Імре, Уповноваженого з основоположних прав Угорщини", - йдеться в повідомленні.

За словами Лубінця, сторони планують обговорити такі актуальні питання: захист рівних прав і свобод, прав національних меншин (спільнот), політичних та релігійних поглядів, євроінтеграцію та поглиблення співпраці між нашими інституціями.

"Готовність до діалогу є. Працюємо на спільний результат", - додав омбудсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Називали Україну "мафіозною державою": державний телеканал Угорщини вибачився за роки пропаганди, - ЗМІ

Спільна пам’ять

Також Лубінець повідомив, що разом з угорським колегою вони поклали квіти Захисникам України на території історико-меморіального комплексу "Кальварія", а також до Пам'ятного знаку героям визвольної боротьби Угорщини 1956 року та жертвам комуністичних диктатур.

"Пам’ять має об’єднувати", – зазначив він.

Також читайте: Угорщина скасувала заборону на українські ЗМІ, запроваджену за Орбана

Автор: 

Угорщина (3045) нацменшини (207) Лубінець Дмитро (751)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 