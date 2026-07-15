Наша главная цель - не Россия без бензина, а Украина без России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель Украины - это жизнь без России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню украинской государственности.

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Цель ударов по РФ

"Кто-то говорит, что с помощью современных технологий мы возвращаем Россию в Средневековье. Кто-то вспоминает Наполеона, во времена которого горела Москва. Но для нас, я хочу, чтобы все знали, ценны не сравнения и не пафос. Ценен результат.

Наша главная цель - не Россия без бензина, а Украина без России. Украина без войны, Украина с Европой. И Украина и Европа без московской угрозы", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил каждого лидера, который делает всё возможное для общей безопасности и всё необходимое для Украины.

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