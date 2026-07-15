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Наша главная цель - не Россия без бензина, а Украина без России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная цель Украины - это жизнь без России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню украинской государственности.

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Цель ударов по РФ

"Кто-то говорит, что с помощью современных технологий мы возвращаем Россию в Средневековье. Кто-то вспоминает Наполеона, во времена которого горела Москва. Но для нас, я хочу, чтобы все знали, ценны не сравнения и не пафос. Ценен результат.

Наша главная цель - не Россия без бензина, а Украина без России. Украина без войны, Украина с Европой. И Украина и Европа без московской угрозы", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил каждого лидера, который делает всё возможное для общей безопасности и всё необходимое для Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24823) россия (98276) война в Украине (8687)
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Топ комментарии
+9
Життя без росії але двушки на москву будуть йти за графіком, на яких дебілів ця маячня розрахована? Як поживає до речі твоя фірмочка яка знімає серіал "свати"? Хто її зараз власник?
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15.07.2026 13:38 Ответить
+8
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15.07.2026 13:36 Ответить
+6
А ціль мета України - Україна без Зє-йла!
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15.07.2026 13:40 Ответить

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