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Новини Відео Удари по РФ
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Наша головна ціль - не Росія без бензину, а Україна без Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що головна мета України - це життя без Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час участі у заходах до Дня Української Державності.

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Мета ударів по РФ

"Хтось каже, що сучасними технологіями ми повертаємо Росію у Середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, цінні не порівняння та не пафос. Цінний результат.

Наша головна ціль - не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни, Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози", - сказав президент.

Також Зеленський подякував кожному лідеру, який робить все можливе для спільної безпеки та все необхідне для України.

Читайте: Україна вперше будує власну балістику, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) росія (70845) війна в Україні (8751)
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Топ коментарі
+5
Життя без росії але двушки на москву будуть йти за графіком, на яких дебілів ця маячня розрахована? Як поживає до речі твоя фірмочка яка знімає серіал "свати"? Хто її зараз власник?
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15.07.2026 13:38 Відповісти
+3
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15.07.2026 13:36 Відповісти
+3
А ціль мета України - Україна без Зє-йла!
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15.07.2026 13:40 Відповісти

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