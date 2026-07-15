Наша головна ціль - не Росія без бензину, а Україна без Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що головна мета України - це життя без Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час участі у заходах до Дня Української Державності.

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Мета ударів по РФ

"Хтось каже, що сучасними технологіями ми повертаємо Росію у Середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, цінні не порівняння та не пафос. Цінний результат.

Наша головна ціль - не Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни, Україна з Європою. І Україна та Європа без московської загрози", - сказав президент.

Також Зеленський подякував кожному лідеру, який робить все можливе для спільної безпеки та все необхідне для України.

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