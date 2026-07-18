Три человека погибли и двое ранен в результате ударов РФ по Краматорску. ВИДЕО (обновлено)
Сегодня, 18 июля, российские войска нанесли удары КАБами по Краматорску в Донецкой области, в результате чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, россияне сбросили на город 3 авиабомбы. Очередная атака унесла жизни мирных жителей. Повреждены гражданские объекты.
В ОВА подчеркнули, что враг обрушивает удары по всей Донецкой области авиабомбами, артиллерией, дронами - всем имеющимся вооружением. Под ударами ежедневно оказываются города и села, жилые кварталы, автомобили и гражданская инфраструктура.
Эвакуация
"Россияне сознательно бьют туда, где живут люди. Их цель - убивать, калечить и превращать каждый обычный день в трагедию. Безопасных мест в нашей прифронтовой области давно уже не осталось. Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь", - добавил Филашкин.
Обновленная информация
По состоянию на 19:25 известно, что количество жертв возросло до 3 погибших и 2 раненых.
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