Три людини загинули і дві поранені внаслідок ударів РФ по Краматорську. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 18 липня, російські війська вдарили КАБами по Краматорську в Донецькій області, внаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, росіяни скинули на місто 3 авіабомби. Чергова атака забрала життя мирних людей. Пошкоджено цивільні об'єкти.

В ОВА наголосили, що ворог гатить по всій Донеччині авіабомбами, артилерією, дронами — усім наявним озброєнням. Під ударами щодня опиняються міста й села, житлові квартали, автівки та цивільна інфраструктура.

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Евакуація

"Росіяни свідомо б’ють туди, де живуть люди. Їхня мета - вбивати, калічити й перетворювати кожен звичайний день на трагедію. Безпечних місць у нашій прифронтовій області давно вже не лишилося. Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся", - додав Філашкін.

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Оновлена інформація

Станом на 19:25 відомо, що кількість жертв зросла до 3 загиблих і 2 поранених.