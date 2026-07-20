За ночь были поражены 7 суден, средства ПВО и энергообъекты РФ и Крыма, - командующий СБС Бровди. ВИДЕО
За ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по военным, энергетическим и логистическим объектам россиян во временно оккупированном Крыму и на территории РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
По его словам, в рамках операции "МоЛоЧКа" за ночь были поражены семь судов российского теневого флота — три танкера и четыре сухогруза в Черном и Азовском морях.
Всего, как утверждают в СБС, с 1 по 20 июля в рамках этой операции было поражено 183 судна, из которых 119 — в Азовском море и 64 — в Черном.
Удары по энергетической инфраструктуре Крыма
В рамках операции "Крымский рубильник off", по сообщению СБС, ночью были атакованы семь энергоузлов и электроподстанций в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и других населенных пунктах оккупированного Крыма.
По заявлению СБС, с начала июля под удары попали 103 объекта энергетической инфраструктуры.
Заявлено о поражении шести элементов ПВО
В СБС также сообщили об уничтожении шести элементов российской противовоздушной обороны в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском районе Краснодарского края РФ.
Среди пораженных целей, по утверждению украинских военных:
- ЗРК "Тор-М2";
- две РЛС "Небо-СВ";
- РЛС "Небо-У";
- РЛС "Каста-2Е2";
- РЛС "Гамма-С1М".
По данным СБС, в течение июля было поражено 25 элементов ПВО, в частности 12 зенитных ракетных комплексов, 12 радиолокационных станций и один комплекс радиоэлектронной борьбы.
Заявление о Керченской переправе
В СБС также утверждают, что Керченская паромная переправа потеряла около 75% своей пропускной способности. По их данным, три из пяти паромов уничтожены, а еще два утратили возможность самостоятельного хода и работают в режиме буксируемых барж.
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