За ніч уражено 7 суден, ППО та енергооб’єкти РФ та Криму, - командувач СБС Бровді. ВIДЕО
За ніч Сили безпілотних систем уразили військові, енергетичні та логістичні об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму та на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
За його словами, у межах операції "МоЛоЧКа" за ніч було уражено сім суден російського тіньового флоту — три танкери та чотири суховантажі у Чорному й Азовському морях.
Загалом, як стверджують у СБС, з 1 по 20 липня в межах цієї операції уражено 183 судна, з яких 119 — в Азовському морі та 64 - у Чорному.
Удари по енергетичній інфраструктурі Криму
У рамках операції "Кримський рубильник off", за повідомленням СБС, вночі було атаковано сім енерговузлів та електропідстанцій у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших населених пунктах окупованого Криму.
За заявою СБС, від початку липня під удари потрапили 103 об'єкти енергетичної інфраструктури.
Заявлено про ураження шести елементів ППО
У СБС також повідомили про знищення шести елементів російської протиповітряної оборони в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському Краснодарського краю РФ.
Серед уражених цілей, за твердженням українських військових:
- ЗРК "Тор-М2";
- дві РЛС "Небо-СВ";
- РЛС "Небо-У";
- РЛС "Каста-2Е2";
- РЛС "Гамма-С1М".
За даними СБС, протягом липня було уражено 25 елементів ППО, зокрема 12 зенітних ракетних комплексів, 12 радіолокаційних станцій та один комплекс радіоелектронної боротьби.
Заява щодо Керченської переправи
У СБС також стверджують, що Керченська поромна переправа втратила близько 75% своєї пропускної спроможності. За їхніми даними, три з п'яти поромів знищені, а ще два втратили можливість самостійного ходу і працюють у режимі барж, які буксируються.
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