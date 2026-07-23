Фигуранты "Миндичгейта", вероятно, взяли под контроль завод "Насосэнергомаш", - Железняк. ВИДЕО

Фигуранты дела "Мидас", вероятно, взяли под контроль завод "Насосэнергомаш", в отношении которого введены санкции.

Об этом говорится в расследовании народного депутата Ярослава Железняка, сообщает Цензор.НЕТ.

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Народный депутат рассказал, что после введения санкций завод должен был получить нового управляющего.

"Но АРМА почему-то не искала нового владельца почти два года с 2022 года. А затем и завод, и загадочная фирма АТЕН появляются в записях разговоров участников бэк-офиса Басова и Миронюка.

А анализ закупок "Энергоатома" показал, что фирма АТЕН часто выигрывала тендеры как раз на поставку насосных деталей. И некоторые тендеры могли быть завышены на несколько десятков миллионов гривен", - отметил парламентарий.

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Как работала схема?

По словам Железняка, "Энергоатому" нужны комплектующие для насосов и труб.

"Логично было бы заказать их напрямую у специализированного завода "Насосэнергомаш". Но происходит иначе.



1. Тендер "Энергоатома" выигрывает частная фирма "АТЭН".

2. "АТЭН" через еще две, вероятно, связанные компании заказывает материалы для производства деталей.

3. Материалы передают на "Насосэнергомаш".

4. Завод изготавливает необходимые детали по заказу "АТЭН".

5. После этого "АТЭН" продает готовую продукцию государственному "Энергоатому", - рассказал он.

Это обошлось "АТЭНу" примерно в 122 млн грн.

"При этом доля "Насосэнергомаша" составляет здесь всего 7 млн. "Энергоатому" продукцию продали уже за 149 млн грн.

Разница между затратами и ценой для государства - почти 30 млн грн. Это государственные средства, которые оказались на счетах неизвестных компаний", - добавил он.

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