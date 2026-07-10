Экс-прокурор и фигурант "Миндичгейта" Басов (Тенор) получил новое подозрение, - НАБУ
НАБУ и САП сообщили о новом подозрении по делу "Мидас" бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, который фигурирует в материалах дела под псевдонимом "Тенор".
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Детали дела
Так, Басову сообщили о подозрении в отмывании средств, полученных по преступной схеме, известной под названием "шлагбаум" (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Ее раскрыли осенью прошлого года в рамках операции "Мидас".
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн грн. На эти средства бывший чиновник приобрел два роскошных автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали (на сумму, эквивалентную более 19 млн грн), а также различные дорогостоящие предметы роскоши.
Чтобы исключить возможность раскрытия финансовых транзакций, "Тенор" использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкого человека.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "чёрную бухгалтерию", учёт денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — поместили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней поместили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на записях НАБУ под прозвищем "Тенор".
- Также на 60 дней в СИЗО поместили еще одну фигурантку — Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ — Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог — 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
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