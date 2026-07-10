Экс-прокурор и фигурант "Миндичгейта" Басов (Тенор) получил новое подозрение, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили о новом подозрении по делу "Мидас" бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании "Энергоатом" Дмитрию Басову, который фигурирует в материалах дела под псевдонимом "Тенор".

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Детали дела

Так, Басову сообщили о подозрении в отмывании средств, полученных по преступной схеме, известной под названием "шлагбаум" (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Ее раскрыли осенью прошлого года в рамках операции "Мидас".

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн грн. На эти средства бывший чиновник приобрел два роскошных автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн, элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали (на сумму, эквивалентную более 19 млн грн), а также различные дорогостоящие предметы роскоши.

Чтобы исключить возможность раскрытия финансовых транзакций, "Тенор" использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкого человека.

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