Експрокурор та фігурант "Міндічгейту" Басов (Тенор) отримав нову підозру, - НАБУ

НАБУ та САП повідомили про нову підозру у справі "Мідас" колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії "Енергоатом" Дмитру Басову, який фігурує у матеріалах справи як "Тенор".

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі справи

Так, Басову повідомили про підозру у відмиванні коштів, одержаних за злочинною схемою, відомою під назвою "шлагбаум" (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Її викрили восени минулого року в межах операції "Мідас".

За даними слідства, у період із 2023 по 2025 рік підозрюваний легалізував понад 30 млн грн. За ці кошти експосадовець придбав два люксові автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю понад 8 млн грн, елітну нерухомість в Україні та на індонезійському острові Балі (на суму в еквіваленті понад 19 млн грн), а також різні дороговартісні предмети розкоші.

Аби унеможливити викриття фінансових транзакцій, "Тенор" використовував криптовалюту, а всі активи оформлював на близьку особу.

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