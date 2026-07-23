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Фігуранти "Міндічгейту", ймовірно, взяли під контроль завод "Насосенергомаш", - Железняк. ВIДЕО

Фігуранти справи "Мідас", ймовірно, взяли під контроль підсанкційний завод "Насосенергомаш".

Про це йдеться в розслідуванні нардепа Ярослав Железняка, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Нардеп розповів, що після запровадження санкцій завод мав отримати нового управителя.

"Але АРМА чомусь не шукала нового власника майже два роки з 2022-го. А потім і завод, і загадкова фірма АТЕН зʼявляються на записах розмов учасників бек-офісу Басова і Миронюка.

А аналіз закупівель Енергоатома показав, що фірма АТЕН часто вигравала тендери як раз на поставку насосних деталей. І деякі тендери могли бути завищені на кілька десятків мільйонів гривень", - зазначив парламентар.

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Як працювала схема?

За словами Железняка, "Енергоатому" потрібні складові для насосів і труб.

"Логічно було б замовити їх напряму у спеціалізованого заводу "Насосенергомаш". Але відбувається інакше.

1. Тендер "Енергоатому" виграє приватна фірма "АТЕН".
2. "АТЕН" через ще дві ймовірно пов’язані компанії замовляє матеріали для виробництва деталей.
3. Матеріали передають на "Насосенергомаш".
4. Завод виготовляє необхідні деталі на замовлення "АТЕНу".
5. Після цього "АТЕН" продає готову продукцію державному "Енергоатому", - пояснив він.

Це коштувало "АТЕНу" близько 122 млн грн.

"При чому робота Насосенергомашу становить тут лише 7 млн. "Енергоатому" продукцію продали вже за 149 млн грн.

Різниця між витратами та ціною для держави – майже 30 млн грн. Це державні кошти, які осіли на рахунках невідомих компаній", - додав він.

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Автор: 

корупція (5120) Енергоатом (1760) Железняк Ярослав (776)
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Топ коментарі
+12
"Насоси" взяли під контроль "насосенергомаш". Логічно, ****.
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23.07.2026 11:07 Відповісти
+7
мудрий наріт обрав до влади людину яка взагалі немає ні якого уявлення як керувати країною, зато у цієї людини багато друзів які знають як грабувати та прибирати до рук майно, поки Зе зайнятий своїми рейтингами
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23.07.2026 11:09 Відповісти
+7
А зеленський, тому і затіяв шоу з совання ліжок у Будинку Уряду, щоб кабміндічів врятувати від КАРИ за мародерство і корупцію, як він врятував беркутівців і вагнерівців!!!
Зеленський - вирок Україні!! Єрмак це засвідчить!
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23.07.2026 11:19 Відповісти

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