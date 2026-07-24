Силы обороны нанесли удар по важному военному предприятию РФ в Кирове, - Зеленский. ВИДЕО
Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию в Кирове, поставляющему компоненты для авиационной и ракетной техники РФ, а также нанесли удар по нефтяному объекту.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши Силы обороны Украины сегодня нанесли удар по одному из важных военных предприятий в российском Кирове", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что предприятие поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов, которая, в частности, применяется при массированных ударах по украинским городам и населенным пунктам.
"Спасибо воинам за меткость! Наш ответ абсолютно справедлив", — подчеркнул президент.
Поражен нефтяной объект и логистика российской армии
По словам главы государства, украинские дальнобойные силы продолжают наносить ощутимые потери противнику.
"Наши удары на большие расстояния поразили нефтяной объект на расстоянии почти 1350 километров. Были и другие поражения", — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что продолжается системная операция по уничтожению российской логистики, которая снабжает оккупационные войска компонентами для беспилотников, навигационным оборудованием и другим снаряжением.
Зеленский поблагодарил Силы обороны
Президент выразил благодарность украинским военным, разведке и Службе безопасности Украины, которые участвуют в проведении таких операций.
"Спасибо всем подразделениям нашей армии, разведки и Службы безопасности Украины, которые задействованы в достижении этих результатов. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.
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