Силы обороны нанесли удар по важному военному предприятию РФ в Кирове, - Зеленский. ВИДЕО

Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию в Кирове, поставляющему компоненты для авиационной и ракетной техники РФ, а также нанесли удар по нефтяному объекту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Наши Силы обороны Украины сегодня нанесли удар по одному из важных военных предприятий в российском Кирове", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что предприятие поставляет компоненты для авиационной и ракетной техники оккупантов, которая, в частности, применяется при массированных ударах по украинским городам и населенным пунктам.

"Спасибо воинам за меткость! Наш ответ абсолютно справедлив", — подчеркнул президент.

Поражен нефтяной объект и логистика российской армии

По словам главы государства, украинские дальнобойные силы продолжают наносить ощутимые потери противнику.

"Наши удары на большие расстояния поразили нефтяной объект на расстоянии почти 1350 километров. Были и другие поражения", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что продолжается системная операция по уничтожению российской логистики, которая снабжает оккупационные войска компонентами для беспилотников, навигационным оборудованием и другим снаряжением.

Зеленский поблагодарил Силы обороны

Президент выразил благодарность украинским военным, разведке и Службе безопасности Украины, которые участвуют в проведении таких операций.

"Спасибо всем подразделениям нашей армии, разведки и Службы безопасности Украины, которые задействованы в достижении этих результатов. Слава Украине!" — подчеркнул Зеленский.

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