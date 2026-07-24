Сили оборони уразили важливе військове підприємство РФ у Кірові, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони України уразили підприємство в Кірові, що постачає компоненти для авіаційної й ракетної техніки РФ, а також завдали удару по нафтовому об'єкту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Наші Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по українських містах і громадах.

"Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь",- наголосив президент.

Уражено нафтовий об'єкт і логістику російської армії

За словами глави держави, українські далекобійні спроможності продовжують завдавати відчутних втрат противнику.

"Наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому об'єкту. Були й інші ураження", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що триває системна операція зі знищення російської логістики, яка забезпечує окупаційні війська компонентами для безпілотників, навігаційним обладнанням та іншим спорядженням.

Зеленський подякував Силам оборони

Президент висловив подяку українським військовим, розвідці та Службі безпеки України, які беруть участь у виконанні таких операцій.

"Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів. Слава Україні!" — наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у російському Кірові: під ударом, ймовірно, завод "Авіатек". ВІДЕО+ФОТОрепортаж