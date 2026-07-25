Отражен масштабный механизированный штурм РФ в Донецкой области: уничтожено 7 танков, "Торнадо-С" и ликвидировано 123 оккупанта, - "Азов"

22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", задействовав десятки единиц бронированной и легкой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

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Кто отразил штурм?

Как отмечается, вражеский штурм был отбит благодаря подразделениям 1-го корпуса НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Силам беспилотных систем, Воздушным силам ВСУ, подразделениям ГПСУ, в частности главному отделу беспилотных систем "Феникс", подразделениям Национальной гвардии Украины и подразделениям Вооруженных сил Украины.

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Подробности

"41-я гвардейская общевойсковая армия и 90-я гвардейская танковая витебско-новгородская дивизия ВС РФ выдвинулись из района поселка Новоекономичное, а одновременно из района села Воздвиженка выдвинулись силы 8-й гвардейской общевойсковой армии. В течение 4 часов они пытались войти в населенные пункты в районе села Шахово", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник закрыл небо с помощью ударных БПЛА "Гербера" и "Ланцет". Кроме того, была уничтожена современная российская РСЗО "Торнадо-С", которую использовали для поддержки штурмовых действий.

Силы 1-го корпуса НГУ "Азов" совместно с приданными подразделениями встали на пути наступления механизированных колонн. На подъездах к позициям Сил обороны Украины были установлены минно-взрывные заграждения, мостовые переправы были повреждены тактической авиацией.

"Россияне уже во время штурма попытались восстановить переправы с помощью понтонов, но те были уничтожены тактической авиацией Воздушных сил ВСУ", - добавили в "Азове".

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Потери РФ

В результате профессиональных действий всех задействованных подразделений под управлением 1-го корпуса НГУ "Азов" средствами ствольной артиллерии, РСЗО, ударными БПЛА было уничтожено 7 танков, 6 ББМ, 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 РСЗО "Торнадо-С", 3 единицы спецтехники, 47 единиц легкой техники.

Ликвидировано 123 оккупанта, ещё 29 получили ранения. Механизированный штурм был отбит.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг продвинулся в Васюковке и Шахово в Донецкой области.