Россия за неделю выпустила по Украине почти 1700 дронов, более 1630 кассетных боеприпасов и 95 ракет, - Зеленский. ВИДЕО
В течение недели российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Украины с использованием дронов, авиабомб и ракет различных типов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковали оккупанты
По данным президента, всего за эту неделю россияне применили против Украины почти 1700 дронов, более 1630 авиабомб и 95 ракет различных типов, среди которых более половины — баллистические.
"Ежедневно работаем с партнерами, чтобы у наших воинов было чем противостоять этим ударам. Нужно сорвать ставку России на баллистический террор. И поэтому очень важно, чтобы поставки средств противоракетной обороны поступали вовремя. Каждая ракета-перехватчик сейчас буквально помогает спасать жизни людей, если она находится здесь, в украинских системах, а не на складах партнеров. Спасибо всем, кто помогает именно так", — подчеркнул Зеленский.
Ночные удары РФ по Украине
"Все необходимые службы задействованы на месте попадания ударного дрона по жилым домам в Харькове. К сожалению, погиб один человек, еще девять пострадали, в том числе двое детей. Мои соболезнования родным и близким. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидацию пожара в обычном строительном гипермаркете в Кривом Роге", — отметил президент.
Он напомнил, что в целом этой ночью россияне выпустили по Украине 8 ракет и 136 дронов различных типов. Многие цели удалось сбить, но, к сожалению, не все.
Под вражескими ударами оказались Херсонская, Донецкая, Днепровская, Харьковская, Сумская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Черниговская области и Киев. По столице был нанесен удар баллистической ракетой, трое человек пострадали.
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