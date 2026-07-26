1 090 24
Оккупантка в Ялте рассказала, как готовит еду на огне из-за отсутствия света: "У нас все хорошо, мы не унываем". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на отсутствие электроснабжения, воды и газа во временно оккупированной Ялте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантка рассказывает, что света в городе нет уже трое суток, а местные жители по очереди готовят еду на открытом огне.
По ее словам, часть Ялты также осталась без водоснабжения и газа.
Несмотря на это, оккупантка в конце видео с "улыбкой" добавляет: "У нас все хорошо, мы не унываем".
Топ комментарии
+2 Artcore
показать весь комментарий26.07.2026 16:29 Ответить Ссылка
+2 Амандрапапупа
показать весь комментарий26.07.2026 16:32 Ответить Ссылка
+1 Любо Неожиданнов
показать весь комментарий26.07.2026 16:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль