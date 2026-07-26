Оккупантка в Ялте рассказала, как готовит еду на огне из-за отсутствия света: "У нас все хорошо, мы не унываем". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на отсутствие электроснабжения, воды и газа во временно оккупированной Ялте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантка рассказывает, что света в городе нет уже трое суток, а местные жители по очереди готовят еду на открытом огне.

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По ее словам, часть Ялты также осталась без водоснабжения и газа.

Несмотря на это, оккупантка в конце видео с "улыбкой" добавляет: "У нас все хорошо, мы не унываем".

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