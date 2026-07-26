Окупантка у Ялті розповіла, як готує їжу на вогні через відсутність світла: "У нас все хорошо, мы не унываем". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить про відсутність електропостачання, води та газу у тимчасово окупованій Ялті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантка розповідає, що світла в місті немає вже три доби, а місцеві жителі по черзі готують їжу на відкритому вогні.

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За її словами, частина Ялти також залишилася без водопостачання та газу.

Попри це, окупантка наприкінці відео з "посмішкою" додає: "У нас все хорошо, мы не унываем".

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