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Окупантка у Ялті розповіла, як готує їжу на вогні через відсутність світла: "У нас все хорошо, мы не унываем". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить про відсутність електропостачання, води та газу у тимчасово окупованій Ялті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантка розповідає, що світла в місті немає вже три доби, а місцеві жителі по черзі готують їжу на відкритому вогні.
За її словами, частина Ялти також залишилася без водопостачання та газу.
Попри це, окупантка наприкінці відео з "посмішкою" додає: "У нас все хорошо, мы не унываем".
Топ коментарі
+5 Амандрапапупа
показати весь коментар26.07.2026 16:32 Відповісти Посилання
+4 Любо Неожиданнов
показати весь коментар26.07.2026 16:29 Відповісти Посилання
+4 Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар26.07.2026 16:32 Відповісти Посилання
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