"Рыцари своих не бросают": после удара КАБ по Дружковке военные спасли тяжело раненую кошку

После российского удара управляемыми авиабомбами по Дружковке в Донецкой области военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода спасли тяжело раненую кошку. Животное эвакуировали из зоны обстрела и передали ветеринарам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение бригады, раненую кошку нашли журналист Олесь Кромпляс и военные, сопровождавшие его во время работы после российского авиаудара.

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"Рыцари своих не бросают, даже самых маленьких. После удара КАБами по Дружковке фиксер и журналист Олесь Кромпляс, который работал в сопровождении наших бойцов, нашли тяжело раненую кошку", - рассказали в 28-й отдельной механизированной бригаде.

Кошку доставили на лечение

Сначала животное доставили в ветеринарную клинику в Краматорске, где ей оказали первую помощь. Затем кошку перевезли в Харьков для дальнейшего лечения.

В бригаде отметили, что украинские военные помогают не только людям, пострадавшим от российской агрессии, но и спасают животных, оказавшихся в опасности из-за боевых действий.

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