"Лицарі своїх не залишають": після удару КАБом по Дружківці військові врятували важко поранену кицьку. ВIДЕО

Після російського удару керованими авіабомбами по Дружківці на Донеччині військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу врятували важко поранену кицьку. Тварину евакуювали із зони обстрілу та передали ветеринарам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням повідомлення бригади, поранену кицьку знайшли журналіст Олесь Кромпляс та військові, які супроводжували його під час роботи після російського авіаудару.

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"Лицарі своїх не залишають, навіть найменших. Після удару КАБами по Дружківці фіксер і журналіст Олесь Кромпляс, котрий працював у супроводі наших бійців, знайшли важко поранену кицьку", – розповіли у 28-й окремій механізованій бригаді.

Кішку доправили на лікування

Спочатку тварину доставили до ветеринарної клініки у Краматорську, де їй надали першу допомогу. Згодом кицьку перевезли до Харкова для подальшого лікування.

У бригаді зазначили, що українські військові допомагають не лише людям, які постраждали від російської агресії, а й рятують тварин, які опинилися в небезпеці через бойові дії.

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