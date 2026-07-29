Украинские дроны F-Drones появятся в игровом проекте THREEDAYS как ключевые дроны. ВИДЕО

Индустрия дронов

Команда разработчиков CYBERNATION объявила о партнерстве с украинским производителем беспилотных систем F-Drones. В рамках соглашения в будущую игру THREEDAYS интегрируют реальные модели дронов, которые сейчас используют Силы обороны Украины. Беспилотники F-Drones станут ключевыми дронами в этой игре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из публикаций CYBERNATION в социальных сетях.

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В игре будут представлены три ключевые модели БПЛА: F7, F10 и LITAVR. Разработчики отмечают, что их цель — не только внешне воссоздать технику, но и достоверно передать эффективность её применения в боевых условиях.

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"Для нас принципиально важно, чтобы техника в THREEDAYS имела реальные прототипы, которые используют украинские военные. Поэтому мы выбрали F-Drones — одного из лидеров украинской отрасли беспилотных систем. Мы стремимся достоверно воссоздать не только внешний вид F7, F10 и Litavr, но и эффективность их применения украинскими защитниками", — рассказали в CYBERNATION.

Партнерство имеет символическое значение и для самих производителей дронов. Генеральный директор F-Drones Станислав Хутор отметил, что узнал о проекте ещё во время военной службы.

"Я впервые услышал о THREEDAYS ещё во время службы и тогда не мог представить, что через три года наши разработки станут частью игры. Это один из самых амбициозных украинских игровых проектов. Команда CYBERNATION тщательно подходит к деталям, чтобы как можно достовернее воссоздать события Великой войны. Весь мир должен не только увидеть, что происходит в Украине, но и частично прочувствовать этот опыт через миссии, основанные на реальных событиях", — рассказал Станислав Хутор.

Разработчики и производители подчеркивают, что главная цель этого сотрудничества — показать мировому игровому сообществу современную Украину: её технологический потенциал, профессионализм военных и труд людей, которые каждый день приближают победу.

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THREEDAYS — амбициозный украинский игровой проект от команды CYBERNATION, посвященный событиям полномасштабной войны в Украине. Игроки смогут играть за реальных украинских героев, например, Редиса или Тайру. Когда планируется релиз игры, разработчики пока не разглашают.