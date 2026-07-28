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Новости Видео Производство дронов
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MAGA-блогер Лора Лумер посетила завод производящий дроны и сфотографировалась с украинским дроном P1-Sun. ВИДЕО

Известная американская ультраправая блогерша и активистка движения MAGA Лора Лумер, которая ранее неоднократно выделялась антиукраинской риторикой и поддержкой позиции РФ, посетила предприятие по производству украинских беспилотников "Skyfall".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время визита ей продемонстрировали отечественные разработки, в частности ударный дрон P1-Sun.

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Ранее это же производство посещал влиятельный американский сенатор Линдси Грэм. Кадры с визита Лумер и ее знакомства с украинскими технологиями беспилотной авиации уже активно распространяются в сети.

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Автор: 

США (30236) Украина (41821) блогер (241) Трамп Дональд (8041) дроны (7771)
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Топ комментарии
+42
Їбанулись, чи що? Вона ще вчора пропутинські фейки розповсюджувала. Хто сказав, що у її оточенні (оператор, наприклад) досі немає кремлівської агентури? А завтра по цьому заводу прилетить - і що? Нащо це було робити? Яка у цьому необхідність, наражати на небезпеку завод, людей??
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28.07.2026 15:40 Ответить
+21
Це вже мінус один завод. Що робить влада Зеленського? Хто буде відповідати за цей туризм на військові заводи?
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28.07.2026 15:56 Ответить
+17
Війна, військова таємниця.... Та ні лізуть дурні думки в голову. ( 95 тий🐸)
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28.07.2026 15:44 Ответить

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