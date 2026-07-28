MAGA-блогер Лора Лумер посетила завод производящий дроны и сфотографировалась с украинским дроном P1-Sun. ВИДЕО

Известная американская ультраправая блогерша и активистка движения MAGA Лора Лумер, которая ранее неоднократно выделялась антиукраинской риторикой и поддержкой позиции РФ, посетила предприятие по производству украинских беспилотников "Skyfall".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время визита ей продемонстрировали отечественные разработки, в частности ударный дрон P1-Sun.

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Ранее это же производство посещал влиятельный американский сенатор Линдси Грэм. Кадры с визита Лумер и ее знакомства с украинскими технологиями беспилотной авиации уже активно распространяются в сети.

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