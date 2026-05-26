Блогера из Винницы приговорили к 3 годам лишения свободы за мошенничество и оскорбления военных ТЦК

Блогер из Винницы Александр Шавлюк

Винницкий городской суд вынес приговор основателю информационного агентства и блогеру Александру Шавлюку, признав его виновным в мошенничестве и оскорблении чести и достоинства военнослужащих. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Детали дела

По данным следствия, Шавлюк систематически распространял материалы, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий и работу ТЦК, а также формировавшие негативное отношение к военнослужащим ТЦК в обществе. 

Помимо антиукраинской пропаганды, блогер занимался мошенничеством: объявлял сбор средств на нужды ВСУ, однако собранные средства тратил на собственные нужды.

Во время рассмотрения дела Шавлюк отрицал вину и отказался давать показания. Защита называла уголовное производство против него политическим преследованием, пишет "Суспільне". 

Однако исследованные письменные и видеодоказательства, показания потерпевших и результаты лингвистической экспертизы доказали обратное.

Приговор суда

Хотя суд не нашел достаточных доказательств для осуждения по статье о препятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК), действия Шавлюка квалифицировали по другим статьям:

  • ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество);

  • ч. 2 ст. 435-1 УК Украины (оскорбление чести и достоинства военнослужащего).

Окончательное наказание - три года лишения свободы.

Кто такой Александр Шавлюк

Александр Шавлюк - автор YouTube-канала "Шавлюк Медиакор" и, по данным YouControl, владелец адвокатской компании "ПравоЭкспоГруп Шавлюк и партнеры". 

  • Через закрытую платную Telegram-группу он продавал консультации и шаблоны документов для "обжалования" действий ТЦК. 
  • Шавлюк был одним из самых популярных "экспертов" по вопросам мобилизации. Своей аудитории он рассказывал о "зверствах" ТЦК, "ужасах" в армии и незаконной мобилизации. На самом деле в своих роликах Шавлюк манипулирует фактами, нагнетает и откровенно лжет.
  • Ранее блогера задержали в октябре 2024 года. По данным следствия, ему инкриминировали мошенничество при сборе средств для военных и призывы, связанные с уклонением от мобилизации. В случае доказательства первоначальных обвинений ему грозило до 8 лет лишения свободы.

Рашка!
26.05.2026 23:59 Ответить
Не здивуюсь коли це бидло ще й від кацапні бабло отримувало.
27.05.2026 00:06 Ответить
Ухіляшка. Почекун.
27.05.2026 00:07 Ответить
Це точно. Вже наздогнали...
27.05.2026 00:18 Ответить
back in the u.s.s.r
27.05.2026 00:20 Ответить
Скільки таких " Шавлюків". Більшість українських ЗМІ подібним зайсмаєця, хіба що без прямих закликів..
27.05.2026 00:02 Ответить
Правильно, ТЦК критиковать нельзя. Всем рассказывает, что беспредел Зе устроил, ух подлец. Расстрелять!!!
27.05.2026 00:07 Ответить
Ну ты же не знаешь что именно он говорил.

Сейчас всем трусам для облегчения совести хочется очернять не Россию, а ТЦК. Оправдание должно быть.
27.05.2026 00:10 Ответить
Так ТЦК главная проблема, конечно. А ты из забронированных? Или из-за бугра за батьківщиной страдаешь?
27.05.2026 00:14 Ответить
А тобі яке діло до ТЦК, Валєра? Тебе гєрасімов із собаками розшукує, указ карло- пу, про мобілізацію ніхто у вас не одміняв.
27.05.2026 00:34 Ответить
Валєра, розслабся, твоє справа - балайка і пєсня " Валєнкі"
27.05.2026 00:12 Ответить
Велком фром Юкреин и на фронт, потужная. Из Испании мне еще про балалайки не рассказывали))
27.05.2026 00:16 Ответить
Ще скажи, що ти свою балайку на самогон виміняв.
27.05.2026 00:32 Ответить
Є попит - є пропозиція.
Він не перший і не останній. Це наслідок а на причина. Причина такої мобілізації, яка викликає попит на шавлюків - ЗЄ та його бажання весь негатив звалити на військових.

І щось я не бачу, щоб ловили та судили блогерів з пулу Банкової за те ж саме.
27.05.2026 00:10 Ответить
Пригадався фільм "Облога".
Там, коли через тероризм цивільна влада вирішила ввести у Нью Йорк війська, генерал (Брюс Вілліс) їх попередив, що армія - це не скальпель, а сокира.
Ну і в результаті табори, катування, порушення громадянських прав, протистояння з поліцією та ФБР.

Військові діють так, як на їх погляд простіше та ефективніше. І це не має нічого спільного з правами, гуманізмом та емпатією.

Саме тому довіряти питання цивільних військовим - це ідиотизм. Це зіткнення двох антагонічних світів.
27.05.2026 00:30 Ответить
А цього блогера, від Порошенко, що фіктивно працевлаштувався на меморіальному кладовищі, вже засудили?
27.05.2026 00:33 Ответить
Взагалі-то, Петров (Ісландія) з пулу ЗЄ-влади.
27.05.2026 00:35 Ответить
Це той, що із тобою разом у Подяляка працює?🤣
27.05.2026 00:36 Ответить
 
 