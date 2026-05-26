Блогера из Винницы приговорили к 3 годам лишения свободы за мошенничество и оскорбления военных ТЦК
Винницкий городской суд вынес приговор основателю информационного агентства и блогеру Александру Шавлюку, признав его виновным в мошенничестве и оскорблении чести и достоинства военнослужащих. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.
Детали дела
По данным следствия, Шавлюк систематически распространял материалы, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий и работу ТЦК, а также формировавшие негативное отношение к военнослужащим ТЦК в обществе.
Помимо антиукраинской пропаганды, блогер занимался мошенничеством: объявлял сбор средств на нужды ВСУ, однако собранные средства тратил на собственные нужды.
Во время рассмотрения дела Шавлюк отрицал вину и отказался давать показания. Защита называла уголовное производство против него политическим преследованием, пишет "Суспільне".
Однако исследованные письменные и видеодоказательства, показания потерпевших и результаты лингвистической экспертизы доказали обратное.
Приговор суда
Хотя суд не нашел достаточных доказательств для осуждения по статье о препятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК), действия Шавлюка квалифицировали по другим статьям:
-
ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество);
-
ч. 2 ст. 435-1 УК Украины (оскорбление чести и достоинства военнослужащего).
Окончательное наказание - три года лишения свободы.
Кто такой Александр Шавлюк
Александр Шавлюк - автор YouTube-канала "Шавлюк Медиакор" и, по данным YouControl, владелец адвокатской компании "ПравоЭкспоГруп Шавлюк и партнеры".
- Через закрытую платную Telegram-группу он продавал консультации и шаблоны документов для "обжалования" действий ТЦК.
- Шавлюк был одним из самых популярных "экспертов" по вопросам мобилизации. Своей аудитории он рассказывал о "зверствах" ТЦК, "ужасах" в армии и незаконной мобилизации. На самом деле в своих роликах Шавлюк манипулирует фактами, нагнетает и откровенно лжет.
- Ранее блогера задержали в октябре 2024 года. По данным следствия, ему инкриминировали мошенничество при сборе средств для военных и призывы, связанные с уклонением от мобилизации. В случае доказательства первоначальных обвинений ему грозило до 8 лет лишения свободы.
Сейчас всем трусам для облегчения совести хочется очернять не Россию, а ТЦК. Оправдание должно быть.
Він не перший і не останній. Це наслідок а на причина. Причина такої мобілізації, яка викликає попит на шавлюків - ЗЄ та його бажання весь негатив звалити на військових.
І щось я не бачу, щоб ловили та судили блогерів з пулу Банкової за те ж саме.
Там, коли через тероризм цивільна влада вирішила ввести у Нью Йорк війська, генерал (Брюс Вілліс) їх попередив, що армія - це не скальпель, а сокира.
Ну і в результаті табори, катування, порушення громадянських прав, протистояння з поліцією та ФБР.
Військові діють так, як на їх погляд простіше та ефективніше. І це не має нічого спільного з правами, гуманізмом та емпатією.
Саме тому довіряти питання цивільних військовим - це ідиотизм. Це зіткнення двох антагонічних світів.