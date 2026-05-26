Блогера из Винницы приговорили к 3 годам лишения свободы за мошенничество и оскорбления военных ТЦК

Винницкий городской суд вынес приговор основателю информационного агентства и блогеру Александру Шавлюку, признав его виновным в мошенничестве и оскорблении чести и достоинства военнослужащих. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

Детали дела

По данным следствия, Шавлюк систематически распространял материалы, направленные на дискредитацию мобилизационных мероприятий и работу ТЦК, а также формировавшие негативное отношение к военнослужащим ТЦК в обществе.

Помимо антиукраинской пропаганды, блогер занимался мошенничеством: объявлял сбор средств на нужды ВСУ, однако собранные средства тратил на собственные нужды.

Во время рассмотрения дела Шавлюк отрицал вину и отказался давать показания. Защита называла уголовное производство против него политическим преследованием, пишет "Суспільне".

Однако исследованные письменные и видеодоказательства, показания потерпевших и результаты лингвистической экспертизы доказали обратное.

Приговор суда

Хотя суд не нашел достаточных доказательств для осуждения по статье о препятствовании деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК), действия Шавлюка квалифицировали по другим статьям:

ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество);

ч. 2 ст. 435-1 УК Украины (оскорбление чести и достоинства военнослужащего).

Окончательное наказание - три года лишения свободы.

Кто такой Александр Шавлюк

Александр Шавлюк - автор YouTube-канала "Шавлюк Медиакор" и, по данным YouControl, владелец адвокатской компании "ПравоЭкспоГруп Шавлюк и партнеры".

Через закрытую платную Telegram-группу он продавал консультации и шаблоны документов для "обжалования" действий ТЦК.

Шавлюк был одним из самых популярных "экспертов" по вопросам мобилизации. Своей аудитории он рассказывал о "зверствах" ТЦК, "ужасах" в армии и незаконной мобилизации. На самом деле в своих роликах Шавлюк манипулирует фактами, нагнетает и откровенно лжет.

Ранее блогера задержали в октябре 2024 года. По данным следствия, ему инкриминировали мошенничество при сборе средств для военных и призывы, связанные с уклонением от мобилизации. В случае доказательства первоначальных обвинений ему грозило до 8 лет лишения свободы.

