Блогера з Вінниці засудили до 3 років ув’язнення за шахрайство й образи військових ТЦК

Вінницький міський суд виніс вирок засновнику інформаційного агентства та блогеру Олександру Шавлюку, визнавши його винним у шахрайстві та образі честі й гідності військовослужбовців. Його засуджено до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Деталі справи

За даними слідства, Шавлюк систематично поширював матеріали, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів та роботу ТЦК, а також формували негативне ставлення до військовослужбовців ТЦК у суспільстві.

Окрім антиукраїнської пропаганди, блогер займався шахрайством: оголошував збори на потреби ЗСУ, проте зібрані кошти витрачав на власні потреби.

Під час розгляду справи Шавлюк провину заперечував і відмовився давати показання. Захист називав кримінальне провадження проти нього політичним переслідуванням, пише "Суспільне".

Проте досліджені письмові та відеодокази, свідчення потерпілих та результати лінгвістичної експертизи довели протилежне.

Вирок суду

Хоча суд не знайшов достатніх доказів для засудження за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК), дії Шавлюка кваліфікували за іншими статтями:

ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство);

ч. 2 ст. 435-1 КК України (образа честі й гідності військовослужбовця).

Остаточне покарання — три роки позбавлення волі.

Хто такий Олександр Шавлюк

Олександр Шавлюк — автор ютуб-каналу "Шавлюк Медіакор" і, за даними YouControl, власник адвокатської компанії "ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери".

Через закриту платну Telegram-групу він продавав консультації та шаблони документів для "оскарження" дій ТЦК.

Шавлюк був одним із найпопулярніших "експертів" з питань мобілізації. Своїй аудиторії він розказував про "звірства" ТЦК, "жахи" в армії та незаконну мобілізацію. Насправді у своїх роликах Шавлюк маніпулює фактами, нагнітає і відверто бреше.

Раніше блогера затримали у жовтні 2024 року. За даними слідства, йому інкримінували шахрайство під час зборів коштів для військових та заклики, пов’язані з ухиленням від мобілізації. У разі доведення первинних обвинувачень йому загрожувало до 8 років ув’язнення.

