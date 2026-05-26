Блогера з Вінниці засудили до 3 років ув’язнення за шахрайство й образи військових ТЦК

Блогер з Вінниці Олександр Шавлюк

Вінницький міський суд виніс вирок засновнику інформаційного агентства та блогеру Олександру Шавлюку, визнавши його винним у шахрайстві та образі честі й гідності військовослужбовців. Його засуджено до трьох років позбавлення волі.

Деталі справи

За даними слідства, Шавлюк систематично поширював матеріали, спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів та роботу ТЦК, а також формували негативне ставлення до військовослужбовців ТЦК у суспільстві. 

Окрім антиукраїнської пропаганди, блогер займався шахрайством: оголошував збори на потреби ЗСУ, проте зібрані кошти витрачав на власні потреби.

Під час розгляду справи Шавлюк провину заперечував і відмовився давати показання. Захист називав кримінальне провадження проти нього політичним переслідуванням, пише "Суспільне". 

Проте досліджені письмові та відеодокази, свідчення потерпілих та результати лінгвістичної експертизи довели протилежне.

Вирок суду

Хоча суд не знайшов достатніх доказів для засудження за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК), дії Шавлюка кваліфікували за іншими статтями:

  • ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство);

  • ч. 2 ст. 435-1 КК України (образа честі й гідності військовослужбовця).

Остаточне покарання — три роки позбавлення волі.

Хто такий Олександр Шавлюк

Олександр Шавлюк — автор ютуб-каналу "Шавлюк Медіакор" і, за даними YouControl, власник адвокатської компанії "ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери". 

  • Через закриту платну Telegram-групу він продавав консультації та шаблони документів для "оскарження" дій ТЦК. 
  • Шавлюк був одним із найпопулярніших "експертів" з питань мобілізації. Своїй аудиторії він розказував про "звірства" ТЦК, "жахи" в армії та незаконну мобілізацію. Насправді у своїх роликах Шавлюк маніпулює фактами, нагнітає і відверто бреше.
  • Раніше блогера затримали у жовтні 2024 року. За даними слідства, йому інкримінували шахрайство під час зборів коштів для військових та заклики, пов’язані з ухиленням від мобілізації. У разі доведення первинних обвинувачень йому загрожувало до 8 років ув’язнення.

Топ коментарі
Правильно, ТЦК критиковать нельзя. Всем рассказывает, что беспредел Зе устроил, ух подлец. Расстрелять!!!
27.05.2026 00:07
Є попит - є пропозиція.
Він не перший і не останній. Це наслідок а на причина. Причина такої мобілізації, яка викликає попит на шавлюків - ЗЄ та його бажання весь негатив звалити на військових.

І щось я не бачу, щоб ловили та судили блогерів з пулу Банкової за те ж саме.
27.05.2026 00:10
Рашка!
26.05.2026 23:59
26.05.2026 23:59
Не здивуюсь коли це бидло ще й від кацапні бабло отримувало.
27.05.2026 00:06
Ухіляшка. Почекун.
27.05.2026 00:07
Це точно. Вже наздогнали...
27.05.2026 00:18
back in the u.s.s.r
27.05.2026 00:20
Скільки таких " Шавлюків". Більшість українських ЗМІ подібним зайсмаєця, хіба що без прямих закликів..
27.05.2026 00:02
Ну ты же не знаешь что именно он говорил.

Сейчас всем трусам для облегчения совести хочется очернять не Россию, а ТЦК. Оправдание должно быть.
27.05.2026 00:10
Так ТЦК главная проблема, конечно. А ты из забронированных? Или из-за бугра за батьківщиной страдаешь?
27.05.2026 00:14
А тобі яке діло до ТЦК, Валєра? Тебе гєрасімов із собаками розшукує, указ карло- пу, про мобілізацію ніхто у вас не одміняв.
27.05.2026 00:34
Мне какое дело? Я в Украине, в отличии от тебя. А шо так далеко уехала из прекрасной страны? Еще и наглости хватает жизни учить.
27.05.2026 00:39
Не звертайте уваги. Це тутешня зірочка, Натаха юродива. Розуму приблизно як у Безуглої. Краще просто ігнор.
27.05.2026 00:58
Валєра, розслабся, твоє справа - балайка і пєсня " Валєнкі"
27.05.2026 00:12
Велком фром Юкреин и на фронт, потужная. Из Испании мне еще про балалайки не рассказывали))
27.05.2026 00:16
Ще скажи, що ти свою балайку на самогон виміняв.
27.05.2026 00:32
Пригадався фільм "Облога".
Там, коли через тероризм цивільна влада вирішила ввести у Нью Йорк війська, генерал (Брюс Вілліс) їх попередив, що армія - це не скальпель, а сокира.
Ну і в результаті табори, катування, порушення громадянських прав, протистояння з поліцією та ФБР.

Військові діють так, як на їх погляд простіше та ефективніше. І це не має нічого спільного з правами, гуманізмом та емпатією.

Саме тому довіряти питання цивільних військовим - це ідиотизм. Це зіткнення двох антагонічних світів.
27.05.2026 00:30
А цього блогера, від Порошенко, що фіктивно працевлаштувався на меморіальному кладовищі, вже засудили?
27.05.2026 00:33
Взагалі-то, Петров (Ісландія) з пулу ЗЄ-влади.
27.05.2026 00:35
Це той, що із тобою разом у Подяляка працює?🤣
27.05.2026 00:36
1. Медіаархітектори та «важка артилерія»
​Ці автори використовують агресивніші та складніші методи дискредитації опонентів влади та захисту ОП:
​Володимир Петров (ютуб-канал «Ісландія»)
​Сергій Іванов (ютуб-канал «Ісландія»)
​2. Великі інтерв'юери та ведучі
​Популярні медійні обличчя, чиї майданчики використовуються для лояльних інтерв'ю з представниками влади та формування потрібного інформаційного тла:
​Наталія Мосейчук (ведуча, авторка власного ютуб-каналу)
​Володимир Золкін (та його команда, зокрема Дмитро Карпенко)
​3. Швидке реагування та «позитивні блогери»
​Блогери, які найпершими виходять з ефірами чи дописами у моменти політичних криз або скандалів навколо ОП, зміщуючи акценти:
​Олексій Кульпа (ютуб-блогер)
​Сергій Корнак (ютуб-блогер)
​Ярослав Бондаренко (блогер, який раніше критикував чинну владу, але згодом змінив риторику)
​4. Пул «політтехнологів», «експертів» та аналітиків
​Спікери, які коментують події під виглядом незалежної експертизи, проте майже ніколи не відходять від офіційних тез Банкової:
​Валентин Гладких (політичний аналітик)
​Олег Постернак (політтехнолог)
​Віктор Куртєв (експерт, що часто просуває антизахідні наративи чи ідеї «зовнішнього управління»)
​Іван Ус (економічний експерт, якого дослідники відносять до «ситуативних» учасників кампаній)
​Богдан Попов (політолог)
​Дмитро Воронков (політичний оглядач)
​Олександр Кочетков (аналітик)

Ти, судячи з усього, належиш до третього типу, що зміщує акценти. Правда, якось занадто тупо. 😁
27.05.2026 00:43
чтобы вот такого не было пора за контракт нормальные деньги платить и чтобы не было мертвых душ, нужна ротация.

контракт должен быть 2-3 года с зп 10,000-15,000 долларов в месяц за сидение в окопе и штурмование посадок.
27.05.2026 00:41
А ображати військових, називаючи тицкунів "військовими" це шо, не образа?!
27.05.2026 01:01
Наразі тецека не Є військовим підрозділом, це фактично банда людоловів в балаклавах разом з мусорами де боді камери ніколи не вмикають для рабів.
27.05.2026 01:09
 
 