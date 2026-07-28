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MAGA-блогерка Лора Лумер відвідала завод із виробництва дронів і попозувала із українським дроном P1-Sun. ВIДЕО
Відома американська ультраправа блогерка та активістка руху MAGA Лора Лумер, яка раніше неодноразово відзначалася антиукраїнською риторикою та підтримкою позиції РФ, відвідала підприємство з виробництва українських безпілотників "Skyfall".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час візиту їй продемонстрували вітчизняні розробки, зокрема ударний дрон P1-Sun.
Раніше це ж виробництво відвідував впливовий американський сенатор Ліндсі Грем. Кадри з візиту Лумер та її знайомства з українськими технологіями безпілотної авіації вже активно ширяться мережею.
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+38 Tierre
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+17 Igor Liashenko #598365
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+15 Besya #602532
показати весь коментар28.07.2026 15:44 Відповісти Посилання
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