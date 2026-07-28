УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12541 відвідувач онлайн
Новини Відео Виробництво дронів
5 406 50

MAGA-блогерка Лора Лумер відвідала завод із виробництва дронів і попозувала із українським дроном P1-Sun. ВIДЕО

Відома американська ультраправа блогерка та активістка руху MAGA Лора Лумер, яка раніше неодноразово відзначалася антиукраїнською риторикою та підтримкою позиції РФ, відвідала підприємство з виробництва українських безпілотників "Skyfall".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час візиту їй продемонстрували вітчизняні розробки, зокрема ударний дрон P1-Sun.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше це ж виробництво відвідував впливовий американський сенатор Ліндсі Грем. Кадри з візиту Лумер та її знайомства з українськими технологіями безпілотної авіації вже активно ширяться мережею.

Читайте: Третина американців підтримує війну з Іраном, а більшість не розуміє цілей Трампа, - опитування

Читайте: США мають достатньо боєприпасів, попри допомогу Україні, - Трамп

Автор: 

США (22339) Україна (3355) блогер (199) Трамп Дональд (8078) дрони (8468)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Їбанулись, чи що? Вона ще вчора пропутинські фейки розповсюджувала. Хто сказав, що у її оточенні (оператор, наприклад) досі немає кремлівської агентури? А завтра по цьому заводу прилетить - і що? Нащо це було робити? Яка у цьому необхідність, наражати на небезпеку завод, людей??
показати весь коментар
28.07.2026 15:40 Відповісти
+17
Це вже мінус один завод. Що робить влада Зеленського? Хто буде відповідати за цей туризм на військові заводи?
показати весь коментар
28.07.2026 15:56 Відповісти
+15
Війна, військова таємниця.... Та ні лізуть дурні думки в голову. ( 95 тий🐸)
показати весь коментар
28.07.2026 15:44 Відповісти

Завантаження...

 
 