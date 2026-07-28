MAGA-блогерка Лора Лумер відвідала завод із виробництва дронів і попозувала із українським дроном P1-Sun. ВIДЕО

Відома американська ультраправа блогерка та активістка руху MAGA Лора Лумер, яка раніше неодноразово відзначалася антиукраїнською риторикою та підтримкою позиції РФ, відвідала підприємство з виробництва українських безпілотників "Skyfall".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час візиту їй продемонстрували вітчизняні розробки, зокрема ударний дрон P1-Sun.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше це ж виробництво відвідував впливовий американський сенатор Ліндсі Грем. Кадри з візиту Лумер та її знайомства з українськими технологіями безпілотної авіації вже активно ширяться мережею.

Читайте: Третина американців підтримує війну з Іраном, а більшість не розуміє цілей Трампа, - опитування

Читайте: США мають достатньо боєприпасів, попри допомогу Україні, - Трамп