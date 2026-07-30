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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Россиянин перед смертью курит и активно жестикулирует в сторону украинского дрона, который приближается к нему. ВИДЕО

Украинские операторы беспилотников продолжают уничтожать живую силу противника на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры эффективной боевой работы экипажа батальона БПЛА "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

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На видео запечатлены последние минуты жизни российского захватчика. Находясь под прицелом украинского FPV-дрона, оккупант курил сигарету и активно жестикулировал в сторону приближающегося беспилотника. Однако бойцы 30-й бригады прервали монолог захватчика, нанеся точный и решающий удар.

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Топ комментарии
+6
******* ! Слава ЗСУ .
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30.07.2026 09:34 Ответить
+3
курение убивает
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30.07.2026 09:33 Ответить
+2
палити шкідливо для здоров'я
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30.07.2026 09:34 Ответить

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