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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Росіянин перед смертю курить і активно жестикулює до українського дрона, який наближається до нього. ВIДЕО

Українські оператори безпілотників продовжують ліквідовувати живу силу ворога на передньому краю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри ефективної бойової роботи екіпажу батальйону БпЛА "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

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На відео зафіксовано останні хвилини життя російського загарбника. Перебуваючи під прицілом українського FPV-дрона, окупант курив цигарку та активно жестикулював у бік безпілотника, що наближався. Проте бійці 30-ї бригади перервали монолог загарбника, завдавши точного й вирішального удару.

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Автор: 

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Топ коментарі
+10
******* ! Слава ЗСУ .
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30.07.2026 09:34 Відповісти
+8
курение убивает
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30.07.2026 09:33 Відповісти
+3
Перед смертю не накуришся
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30.07.2026 09:33 Відповісти

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