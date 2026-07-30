Росіянин перед смертю курить і активно жестикулює до українського дрона, який наближається до нього. ВIДЕО
Українські оператори безпілотників продовжують ліквідовувати живу силу ворога на передньому краю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри ефективної бойової роботи екіпажу батальйону БпЛА "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.
На відео зафіксовано останні хвилини життя російського загарбника. Перебуваючи під прицілом українського FPV-дрона, окупант курив цигарку та активно жестикулював у бік безпілотника, що наближався. Проте бійці 30-ї бригади перервали монолог загарбника, завдавши точного й вирішального удару.
Топ коментарі
+10 Сергій Малецький
показати весь коментар30.07.2026 09:34 Відповісти Посилання
+8 Псамметих II
показати весь коментар30.07.2026 09:33 Відповісти Посилання
+3 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар30.07.2026 09:33 Відповісти Посилання
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