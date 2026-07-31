Штурмовики "Скелі" освободили из плена РФ бойцов 44-й ОМБр. ВИДЕО

Штурмовики 425-го полка "Скеля" освободили из российского плена двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Освобождены украинские военные

Во время выполнения боевого задания на Константиновском направлении в полк поступила информация, что офицер и старший сержант 44-й отдельной механизированной бригады попали в плен к российским военным.

В связи с этим командование немедленно приняло решение начать поисково-штурмовую операцию. Несколько групп штурмовиков выдвинулись в район, где в последний раз фиксировалось местонахождение наших военнослужащих. Благодаря быстрой доразведке, слаженным действиям и профессиональной работе бойцам удалось установить местонахождение противника, вступить в стрелковый бой и освободить украинских военных.

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Оккупанты ликвидированы

В результате операции было ликвидировано несколько оккупантов, один российский военнослужащий взят в плен, а двое украинских защитников успешно эвакуированы. Несмотря на интенсивный артиллерийский огонь противника, штурмовики "Скелі" вывели сослуживцев в безопасный район.