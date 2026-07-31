Штурмовики "Скелі" визволили з полону РФ бійців 44 ОМБр. ВIДЕО

Штурмовики 425 полку "Скеля" визволили з російського полону двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Визволено українських військових

Під час виконання бойового завдання на Костянтинівському напрямку до полку надійшла інформація, що офіцер і головний сержант 44 окремої механізованої бригади потрапили в полон до російських військових.

Так, командування негайно ухвалило рішення розпочати пошуково-штурмову операцію. Кілька груп штурмовиків висунулися в район, де востаннє фіксувалося місцеперебування наших військовослужбовців. Завдяки швидкій дорозвідці, злагодженим діям та професійній роботі бійців вдалося встановити місце перебування противника, вступити у стрілецький бій і відбити українських військових.

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Ліквідовано окупантів

У результаті операції було ліквідовано кілька окупантів, одного російського військовослужбовця взято в полон, а двох українських захисників успішно евакуйовано. Попри інтенсивний артилерійський вогонь противника, штурмовики "Скелі" вивели побратимів у безпечний район.