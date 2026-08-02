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Новости Видео Удары по логистике РФ
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Россиянин по дороге в Донецк показал сожженные грузовики РФ: "Еб#ть, я в ах#е". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин по дороге в Донецк снял горящие грузовики на обочине трассы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео эмоционально комментирует увиденное, показывая сначала грузовик, охваченный пламенем, а чуть дальше — еще один, от которого остался лишь обгоревший металлический каркас.

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"Еб#ть, я в ах#е", — восклицает россиянин, проезжая мимо грузовиков.

После того как автомобиль миновал горящую технику, россиянин резко увеличил скорость, очевидно опасаясь новых ударов по российской военной логистике.

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Автор: 

Донецкая область (12952) ВСУ (8206) логистика (171) дроны (7819)
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Топ комментарии
+21
А як він чудово увійшов в димову завісу на великій швидкості!? На жаль, нікого на зустріч не було!
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02.08.2026 12:02 Ответить
+10
Та й пересувається явно не в Ладі-Каліна, а зі "скрєпного" тільки матюки.
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02.08.2026 11:44 Ответить
+9
А×уй крокує по немитій!
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02.08.2026 11:55 Ответить

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