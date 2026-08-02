Россиянин по дороге в Донецк показал сожженные грузовики РФ: "Еб#ть, я в ах#е". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин по дороге в Донецк снял горящие грузовики на обочине трассы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео эмоционально комментирует увиденное, показывая сначала грузовик, охваченный пламенем, а чуть дальше — еще один, от которого остался лишь обгоревший металлический каркас.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Еб#ть, я в ах#е", — восклицает россиянин, проезжая мимо грузовиков.

После того как автомобиль миновал горящую технику, россиянин резко увеличил скорость, очевидно опасаясь новых ударов по российской военной логистике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Феникса" сожгли замаскированный бензовоз оккупантов под Мелитополем. ВИДЕО

Смотрите также: Трое рашистов на квадроцикле наехали на мину, после чего двое тащили раненого соратника обратно к прицепу. ВИДЕО