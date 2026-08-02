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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Росіянин дорогою до Донецька показав спалені вантажівки РФ: "Еб#ть, я в ах#е". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин дорогою до Донецька зафільмував палаючі вантажівки на узбіччі траси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео емоційно коментує побачене, показуючи спочатку вантажівку, охоплену полум'ям, а трохи далі - ще одну, від якої залишився лише обгорілий металевий каркас.

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"Еб#ть, я в ах#е", - вигукує росіянин, проїжджаючи повз вантажівки.

Після того, як автомобіль проминув палаючу техніку, росіянин різко збільшив швидкість, очевидно побоюючись нових ударів по російській військовій логістиці.

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