Война для России стратегически уже зашла в тупик, - Буданов. ВИДЕО
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что война для России зашла в тупик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
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По его словам, операция по принуждению России к миру будет продолжаться.
"Не так важно, как войти в этот процесс, важнее, с чем мы из него выйдем. Чтобы выйти из него с нужным нам результатом, мы должны быть сильными и сохранять единство", - подчеркнул глава ОП.
По словам Буданова, в настоящее время руководство РФ верит в то, что сможет достичь своей цели военным путем.
"Это ошибочное утверждение. И все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик. Есть какие-то боевые действия: продвижение, отсутствие продвижения, есть наши продвижения, их... Стратегически она давно уже в тупике", — пояснил он.
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