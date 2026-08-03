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Новости Видео Буданов об армии россии
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Война для России стратегически уже зашла в тупик, - Буданов. ВИДЕО

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что война для России зашла в тупик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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По его словам, операция по принуждению России к миру будет продолжаться.

"Не так важно, как войти в этот процесс, важнее, с чем мы из него выйдем. Чтобы выйти из него с нужным нам результатом, мы должны быть сильными и сохранять единство", - подчеркнул глава ОП.

По словам Буданова, в настоящее время руководство РФ верит в то, что сможет достичь своей цели военным путем.

"Это ошибочное утверждение. И все эти годы доказывают это. Война, по сути, для них зашла в тупик. Есть какие-то боевые действия: продвижение, отсутствие продвижения, есть наши продвижения, их... Стратегически она давно уже в тупике", — пояснил он.

Читайте: Буданов после встречи в Белом доме: Есть понимание необходимости справедливого завершения войны. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирилл (628) россия (89075) война в Украине (8898)
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Топ комментарии
+24
Стратег, як там кава твоя в Криму?
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03.08.2026 17:30 Ответить
+10
Ну на самом деле он прав, я не являюсь его сторонником как и всей шоблы - он реально прав. Стратегический война для рф не имеет смысла, что совсем не означает что ***** собирается ее прекращать. Смысл война потеряла числа 1 марта 2022 года, с тех пор все что не делается - все ведет только к ухудшению позиции - но ***** слишком тупой и слишком трусливый. Это все доведет рф до неизбежного цугундера, плохо что мы вынуждены за это платить слишком дорогую цену.
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03.08.2026 17:35 Ответить
+9
Як і глухий кут у справі кабміндічів-єрмака???
Аброхамія теж поплатився, за такі гроші…
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03.08.2026 17:34 Ответить

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