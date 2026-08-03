Війна для Росії стратегічно вже у глухому куті, - Буданов. ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що війна для Росії зайшла у глухий кут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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Подробиці

За його словами, операція з примусу Росії до миру триватиме.

"Не так важливо, як зайти в цей процес, важливіше, з чим ми з нього вийдемо. Щоб вийти з нього із потрібним нам результатом, ми маємо бути сильними і зберігати єдність", - наголосив керівник ОП.

За словами Буданова, наразі керівництво РФ вірить у те, що зможе досягти своєї мети військовим шляхом.

"Це помилкове твердження. І всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них в глухому куті. Є якісь бойові дії: просування, без просування, є наші просування, їхні... Стратегічно вона давно вже в куті", - пояснив він.

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