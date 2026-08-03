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Новини Відео Буданов про армію РФ
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Війна для Росії стратегічно вже у глухому куті, - Буданов. ВIДЕО

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що війна для Росії зайшла у глухий кут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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Подробиці

За його словами, операція з примусу Росії до миру триватиме.

"Не так важливо, як зайти в цей процес, важливіше, з чим ми з нього вийдемо. Щоб вийти з нього із потрібним нам результатом, ми маємо бути сильними і зберігати єдність", - наголосив керівник ОП.

За словами Буданова, наразі керівництво РФ вірить у те, що зможе досягти своєї мети військовим шляхом.

"Це помилкове твердження. І всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них в глухому куті. Є якісь бойові дії: просування, без просування, є наші просування, їхні... Стратегічно вона давно вже в куті", - пояснив він.

Читайте: Буданов після зустрічі у Білому домі: Маємо розуміння необхідності справедливого закінчення війни. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирило (655) росія (47218) війна в Україні (8948)
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Топ коментарі
+19
Стратег, як там кава твоя в Криму?
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03.08.2026 17:30 Відповісти
+6
Ну на самом деле он прав, я не являюсь его сторонником как и всей шоблы - он реально прав. Стратегический война для рф не имеет смысла, что совсем не означает что ***** собирается ее прекращать. Смысл война потеряла числа 1 марта 2022 года, с тех пор все что не делается - все ведет только к ухудшению позиции - но ***** слишком тупой и слишком трусливый. Это все доведет рф до неизбежного цугундера, плохо что мы вынуждены за это платить слишком дорогую цену.
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03.08.2026 17:35 Відповісти
+5
Як і глухий кут у справі кабміндічів-єрмака???
Аброхамія теж поплатився, за такі гроші…
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03.08.2026 17:34 Відповісти

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