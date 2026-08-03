2 150 6
Антагонист Буданова и знакомый Ермака: Кто такой Поклад и почему он возглавил СБУ? / Без цензуры. ВИДЕО
Александр Поклад временно возглавил СБУ. Генерал-майор, Герой Украины и опытный контрразведчик, которого связывают с громкими спецоперациями.
В то же время в его биографии есть работа помощником депутатов от Партии регионов, связи с окружением Дмитрия Фирташа и упоминания в деле о давлении на НАБУ и САП.
Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует карьеру нового руководителя СБУ, его отношения с Зеленским, Ермаком и Будановым и размышляет, почему полноценное назначение Поклада может обострить борьбу внутри силового блока.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль