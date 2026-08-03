Антагонист Буданова и знакомый Ермака: Кто такой Поклад и почему он возглавил СБУ? / Без цензуры. ВИДЕО

Александр Поклад временно возглавил СБУ. Генерал-майор, Герой Украины и опытный контрразведчик, которого связывают с громкими спецоперациями.

В то же время в его биографии есть работа помощником депутатов от Партии регионов, связи с окружением Дмитрия Фирташа и упоминания в деле о давлении на НАБУ и САП.

Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует карьеру нового руководителя СБУ, его отношения с Зеленским, Ермаком и Будановым и размышляет, почему полноценное назначение Поклада может обострить борьбу внутри силового блока.

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