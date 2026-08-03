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Антагоніст Буданова і знайомий Єрмака: Хто такий Поклад і чому він очолив СБУ? / Без цензури. ВIДЕО
Олександр Поклад тимчасово очолив СБУ. Генерал-майор, Герой України та досвідчений контррозвідник, якого пов’язують із гучними спецопераціями.
Водночас у його біографії є робота помічником депутатів від Партії регіонів, зв’язки з оточенням Дмитра Фірташа та згадки у справі про тиск на НАБУ і САП.
Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає кар’єру нового керівника СБУ, його стосунки із Зеленським, Єрмаком і Будановим та міркує, чому повноцінне призначення Поклада може загострити боротьбу всередині силового блоку.
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