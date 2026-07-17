Поклада призначили т.в.о. голови СБУ, а Цуцкірідзе – т.в.о. очільника Нацполіції

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ. Також уряд призначив Максима Цуцкірідзе на посаду т. в.о. голови Нацполіції.

Про це йдеться в указі президента на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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СБУ

Зазначимо, що Поклад до цього обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки. Тимчасовим виконувачем обов'язків глави СБУ був Євген Хмара.

17 липня Кабінет Міністрів за вказівкою Зеленського призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України.

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Нацполіція

Кабмін призначив Максима Цуцкірідзе в.о. голови Нацполіції замість Івана Вигівського, якого учора призначили міністром внутрішніх справ. Про це повідомив постійний представник уряду у Раді Тарас Мельничук.

З 2019 року до 2023 року він був заступником голови Національної поліції, згодом став першим заступником.

За попередні роки журналісти "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") та Української правди дізналися, що Цуцкірідзе має в'язки з Олегом Татаровим — заступником керівника Офісу президента. У часи Революції Гідності він працював у ГСУ МВС і був підлеглим Татарова, який на той час обіймав посаду заступника начальника ГСУ.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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