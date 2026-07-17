Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в ОП, - Зеленський

Колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Соболєв переходить в ОП

"Олексій Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента. Разом із Кирилом Будановим визначили необхідні завдання. Ключове – на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що досвід Соболєва дозволяє брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і парламентарями.

"Окремий напрямок роботи – це постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом в рамках форматів, які є в Офісі Президента", - зазначив президент.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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