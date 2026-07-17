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Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в ОП, - Зеленський

Соболєв

Колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв приєднається до  економічного напрямку роботи в Офісі Президента.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Соболєв переходить в ОП 

"Олексій Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента. Разом із Кирилом Будановим визначили необхідні завдання. Ключове – на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що досвід Соболєва дозволяє брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і парламентарями.

"Окремий напрямок роботи – це постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом в рамках форматів, які є в Офісі Президента", - зазначив президент.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28388) Офіс Президента (2105)
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Топ коментарі
+5
Тоді нах цей Кабінет міністрів - ОПа все порішає
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17.07.2026 21:16 Відповісти
+3
Ну так воно і є.
Сидить в ОП дебіл царюня, який дупля не ріже у жодному питанні, а навколо нього купа людей, що йому розтлумачують таємниці абетки, таблиці множення та простої логіки.

А тоді він ОПа - і каже всім, що тре робити. 😁
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17.07.2026 21:24 Відповісти
+3
Зе все що робіться в твоєї ОПе робиться як кажуть у рашке через жОПу. Твоя опа може тільки робити розбрат в країні.
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17.07.2026 21:24 Відповісти

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