Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в ОП, - Зеленський
Колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Соболєв переходить в ОП
"Олексій Соболєв приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента. Разом із Кирилом Будановим визначили необхідні завдання. Ключове – на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що досвід Соболєва дозволяє брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і парламентарями.
"Окремий напрямок роботи – це постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом в рамках форматів, які є в Офісі Президента", - зазначив президент.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
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Сидить в ОП дебіл царюня, який дупля не ріже у жодному питанні, а навколо нього купа людей, що йому розтлумачують таємниці абетки, таблиці множення та простої логіки.
А тоді він ОПа - і каже всім, що тре робити. 😁