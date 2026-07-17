Соболев присоединится к экономическому направлению работы в ОП, - Зеленский

Бывший министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Соболев переходит в ОП

"Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента. Вместе с Кириллом Будановым определили необходимые задачи. Ключевая — на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что опыт Соболева позволяет участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.

"Отдельное направление работы — это постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, существующих в Офисе Президента", — отметил президент.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

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