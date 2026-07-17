Соболев присоединится к экономическому направлению работы в ОП, - Зеленский
Бывший министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Соболев переходит в ОП
"Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента. Вместе с Кириллом Будановым определили необходимые задачи. Ключевая — на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами", — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что опыт Соболева позволяет участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.
"Отдельное направление работы — это постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, существующих в Офисе Президента", — отметил президент.
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Сидить в ОП дебіл царюня, який дупля не ріже у жодному питанні, а навколо нього купа людей, що йому розтлумачують таємниці абетки, таблиці множення та простої логіки.
А тоді він ОПа - і каже всім, що тре робити. 😁