РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Новый Кабмин Кадровые изменения
1 094 15

Соболев присоединится к экономическому направлению работы в ОП, - Зеленский

Соболєв

Бывший министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Соболев переходит в ОП 

"Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента. Вместе с Кириллом Будановым определили необходимые задачи. Ключевая — на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что опыт Соболева позволяет участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.

"Отдельное направление работы — это постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, существующих в Офисе Президента", — отметил президент.

Читайте также: Зеленский анонсировал специальное заседание Ставки с участием военных и производителей вооружения

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Читайте также: Зеленский проведет с Умеровым отдельную встречу, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (24863) Офис Президента (1876)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Тоді нах цей Кабінет міністрів - ОПа все порішає
показать весь комментарий
17.07.2026 21:16 Ответить
+3
Ну так воно і є.
Сидить в ОП дебіл царюня, який дупля не ріже у жодному питанні, а навколо нього купа людей, що йому розтлумачують таємниці абетки, таблиці множення та простої логіки.

А тоді він ОПа - і каже всім, що тре робити. 😁
показать весь комментарий
17.07.2026 21:24 Ответить
+3
Зе все що робіться в твоєї ОПе робиться як кажуть у рашке через жОПу. Твоя опа може тільки робити розбрат в країні.
показать весь комментарий
17.07.2026 21:24 Ответить

Загрузка...

 
 