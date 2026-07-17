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Зеленский проведет с Умеровым отдельную встречу, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут отдельную беседу.
Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
"С Рустемом еще будет отдельная беседа", - отметил Литвин.
Также он прокомментировал информацию о том, что Умерова могут назначить послом в США.
"Что касается послов, могу еще раз повторить, что готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе", - сказал советник.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил должность секретаря СНБО экс-главе МВД Игорю Клименко.
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
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