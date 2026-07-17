Зеленский проведет с Умеровым отдельную встречу, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут отдельную беседу.

Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно

"С Рустемом еще будет отдельная беседа", - отметил Литвин.

Также он прокомментировал информацию о том, что Умерова могут назначить послом в США.

"Что касается послов, могу еще раз повторить, что готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе", - сказал советник.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил должность секретаря СНБО экс-главе МВД Игорю Клименко.