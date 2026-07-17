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Зеленский проведет с Умеровым отдельную встречу, - ОП

Зеленский поговорит с Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут отдельную беседу.

Об этом сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно

"С Рустемом еще будет отдельная беседа", - отметил Литвин.

Также он прокомментировал информацию о том, что Умерова могут назначить послом в США.

"Что касается послов, могу еще раз повторить, что готовятся изменения сразу не в одном посольстве, но ближе к совещанию с послами в августе", - сказал советник.

Читайте: Федоров не видит себя советником Зеленского, но останется в команде, - ОП

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предложил должность секретаря СНБО экс-главе МВД Игорю Клименко.

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

  • Читайте: Консультации по поводу назначения главы КМВА еще продолжаются, — ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (24863) Умеров Рустем (821)
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Топ комментарии
+12
Їм би обом проводити бесіду десь в камері смертників.
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17.07.2026 15:46 Ответить
+8
В Маямі. З шашликами і пловом.
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17.07.2026 15:47 Ответить
+7
Переконуватиме змінити в паспорті ім'я на "Вова"
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17.07.2026 15:47 Ответить

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