Консультации по поводу назначения главы КГВА еще продолжаются, - ОП
В Офисе Президента продолжаются консультации по поводу назначения нового руководителя Киевской городской военной администрации.
Об этом журналистам сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
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На вопрос, стоит ли сегодня ожидать назначения нового руководителя КГВА, Литвин ответил: "Не сегодня, там сложная ситуация в том плане, что задач много, а полномочий - не так много, поэтому все консультируются, какая фигура сможет с этим справиться".
Кроме того, советник прокомментировал вопрос о том, может ли новым руководителем КГВА стать Олег Ляшко или Игорь Терехов.
"Насколько мы слышали, Олег видит себя в армии. Игорь занимается Харьковом, и все ему очень благодарны", - сказал он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко от должности главы Киевской ГВА.
- Напомним, в декабре 2024 года Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Вместо Сергея Попко назначили Тимура Ткаченко.
- Ранее Ткаченко работал на должностях заместителя министра развития громад и территорий, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавлял департамент благоустройства КГГА. Попко возглавлял КГВА с октября 2022 года.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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