Консультации по поводу назначения главы КГВА еще продолжаются, - ОП

В Офисе Президента продолжаются консультации по поводу назначения нового руководителя Киевской городской военной администрации.

Об этом журналистам сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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На вопрос, стоит ли сегодня ожидать назначения нового руководителя КГВА, Литвин ответил: "Не сегодня, там сложная ситуация в том плане, что задач много, а полномочий - не так много, поэтому все консультируются, какая фигура сможет с этим справиться".

Кроме того, советник прокомментировал вопрос о том, может ли новым руководителем КГВА стать Олег Ляшко или Игорь Терехов.

"Насколько мы слышали, Олег видит себя в армии. Игорь занимается Харьковом, и все ему очень благодарны", - сказал он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко от должности главы Киевской ГВА.

Напомним, в декабре 2024 года Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Вместо Сергея Попко назначили Тимура Ткаченко.

Ранее Ткаченко работал на должностях заместителя министра развития громад и территорий, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавлял департамент благоустройства КГГА. Попко возглавлял КГВА с октября 2022 года.

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