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Консультації щодо призначення глави КМВА ще тривають, - ОП

В ОП тривають консультації щодо нового глави КМВА

В Офісі Президента ще тривають консультації щодо призначення нового керівника Київської міської військової адміністрації.

Про це журналістам повідомив радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Стосовно того, чи варто сьогодні очікувати призначення нового керівника КМВА, Литввин сказав: "Не сьогодні, там непроста ситуація в контексті, що завдань багато, а повноважень не дуже багато, тому всі консультуються, яка фігура може з цим впоратись".

Крім того, радник прокоментував запитання про те, чи може новим керівником КМВА стати Олег Ляшко чи Ігор Терехов.

"Наскільки ми чули, пан Олег бачить себе у війську. Пан Ігор займається Харковом, і всі дуже вдячні", - сказав він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської МВА.

  • Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації. Замість Сергія Попка призначили Тимура Ткаченка.
  • Раніше Ткаченко працював на посадах заступника міністра розвитку громад і територій, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, очолював департамент благоустрою КМДА. Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Автор: 

КМДА (2370) Київ (21125)
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