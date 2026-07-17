Консультації щодо призначення глави КМВА ще тривають, - ОП

В Офісі Президента ще тривають консультації щодо призначення нового керівника Київської міської військової адміністрації.

Про це журналістам повідомив радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Стосовно того, чи варто сьогодні очікувати призначення нового керівника КМВА, Литввин сказав: "Не сьогодні, там непроста ситуація в контексті, що завдань багато, а повноважень не дуже багато, тому всі консультуються, яка фігура може з цим впоратись".

Крім того, радник прокоментував запитання про те, чи може новим керівником КМВА стати Олег Ляшко чи Ігор Терехов.

"Наскільки ми чули, пан Олег бачить себе у війську. Пан Ігор займається Харковом, і всі дуже вдячні", - сказав він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської МВА.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Зеленський змінив голову Київської міської військової адміністрації. Замість Сергія Попка призначили Тимура Ткаченка.

Раніше Ткаченко працював на посадах заступника міністра розвитку громад і територій, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості, очолював департамент благоустрою КМДА. Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року.

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