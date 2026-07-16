Соболеву запропонують посаду заступника керівника ОП з економіки, - Зеленський

Міністру економіки Олексію Соболеву запропонують посаду в Офісі президента.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, Зеленський назвав Соболева "сильною людиною", однак зазначив, що у нового прем'єр-міністра Сергія Корецького "свій погляд" на Міністерство економіки.

"Я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Будановим, у нас була вакансія, ми хочемо йому запропонувати, я ще не поговорив з ним, запропонувати Соболеву посаду заступника по економіці в Офісі Президента України", - сказав президент.

Також читайте: Корецький вніс до Ради подання про призначення членів нового Кабміну

Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.

Також читайте: Корецький назвав головні пріоритети на посаді прем’єра: повне забезпечення Сил оборони, масштабування ОПК, підготовка до зими