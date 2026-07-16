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Соболеву запропонують посаду заступника керівника ОП з економіки, - Зеленський
Міністру економіки Олексію Соболеву запропонують посаду в Офісі президента.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Зеленський назвав Соболева "сильною людиною", однак зазначив, що у нового прем'єр-міністра Сергія Корецького "свій погляд" на Міністерство економіки.
"Я вчора мав дискусію з головою свого офісу, з Кирилом Будановим, у нас була вакансія, ми хочемо йому запропонувати, я ще не поговорив з ним, запропонувати Соболеву посаду заступника по економіці в Офісі Президента України", - сказав президент.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького новим прем'єр-міністром України.
Топ коментарі
+11 Погрібний Олександр
показати весь коментар16.07.2026 15:48 Відповісти Посилання
+8 Kozyuk
показати весь коментар16.07.2026 15:47 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар16.07.2026 15:41 Відповісти Посилання
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