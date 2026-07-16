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Соболеву предложат должность заместителя главы ОП по экономике, - Зеленский

Соболеву предложат должность в ОП

Министру экономики Алексею Соболеву предложат должность в Офисе президента.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, Зеленский назвал Соболева "сильным человеком", однако отметил, что у нового премьер-министра Сергея Корецкого "свой взгляд" на Министерство экономики.

"Вчера я обсуждал этот вопрос с главой своего офиса Кириллом Будановым. У нас была вакансия, и мы хотим предложить ему — я еще не поговорил с ним — предложить Соболеву должность заместителя по экономике в Офисе президента Украины", — сказал президент.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Соболев Алексей (13) Офис Президента (1874)
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Топ комментарии
+8
Тобто фактично, всупереч Конституції, канцелярія президента є тіньовим кабінетом міністрів! А чи не називається це конституційним (державним) переворотом?
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16.07.2026 15:48 Ответить
+6
ОПа це зараз сьогодні найвищий законодавчий і виконавчий орган. Конституція - то для лохів.
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16.07.2026 15:47 Ответить
+3
ОПа! - це в нас Кабмін№2 - чи №1
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16.07.2026 15:41 Ответить

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