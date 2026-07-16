Соболеву предложат должность заместителя главы ОП по экономике, - Зеленский

Министру экономики Алексею Соболеву предложат должность в Офисе президента.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Так, Зеленский назвал Соболева "сильным человеком", однако отметил, что у нового премьер-министра Сергея Корецкого "свой взгляд" на Министерство экономики.

"Вчера я обсуждал этот вопрос с главой своего офиса Кириллом Будановым. У нас была вакансия, и мы хотим предложить ему — я еще не поговорил с ним — предложить Соболеву должность заместителя по экономике в Офисе президента Украины", — сказал президент.

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Что этому предшествовало?

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины.

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