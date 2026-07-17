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Зеленський проведе з Умєровим окрему зустріч, - ОП

Зеленський говорити з умєровим

Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть окрему розмову.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Ураїна.

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Що відомо

"З Рустемом ще буде окрема розмова", - зазначив Литвин.

Також він прокоментував інформацію про те, що Умєрова можуть призначити послом у США.

"Про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні", – сказав радник.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонував посаду секретаря РНБО ексглаві МВС Ігорю Клименку.

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

  • Читайте: Консультації щодо призначення глави КМВА ще тривають, - ОП

Автор: 

Зеленський Володимир (28388) Умєров Рустем (906)
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Топ коментарі
+10
Їм би обом проводити бесіду десь в камері смертників.
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17.07.2026 15:46 Відповісти
+7
Переконуватиме змінити в паспорті ім'я на "Вова"
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17.07.2026 15:47 Відповісти
+7
В Маямі. З шашликами і пловом.
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17.07.2026 15:47 Відповісти

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