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Зеленський проведе з Умєровим окрему зустріч, - ОП
Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть окрему розмову.
Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Ураїна.
Що відомо
"З Рустемом ще буде окрема розмова", - зазначив Литвин.
Також він прокоментував інформацію про те, що Умєрова можуть призначити послом у США.
"Про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні", – сказав радник.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонував посаду секретаря РНБО ексглаві МВС Ігорю Клименку.
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
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Топ коментарі
+10 Петро Оленев
показати весь коментар17.07.2026 15:46 Відповісти Посилання
+7 Олег Марцінковський #590571
показати весь коментар17.07.2026 15:47 Відповісти Посилання
+7 Vlad Kravets
показати весь коментар17.07.2026 15:47 Відповісти Посилання
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