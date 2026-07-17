Зеленський проведе з Умєровим окрему зустріч, - ОП

Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть окрему розмову.

Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Ураїна.

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Що відомо

"З Рустемом ще буде окрема розмова", - зазначив Литвин.

Також він прокоментував інформацію про те, що Умєрова можуть призначити послом у США.

"Про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві, але ближче до наради з послами в серпні", – сказав радник.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонував посаду секретаря РНБО ексглаві МВС Ігорю Клименку.