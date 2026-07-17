Поклад назначен и.о. главы СБУ, а Цуцкиридзе — и.о. главы Нацполиции

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временным исполняющим обязанности главы СБУ. Также правительство назначило Максима Цуцкиридзе на должность в.и.о. главы Нацполиции.

Об этом говорится в указе президента на сайте ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

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СБУ

Отметим, что Поклад до этого занимал должность первого заместителя главы Службы безопасности. Временным исполняющим обязанности главы СБУ был Евгений Хмара.

17 июля Кабинет министров по указанию Зеленского назначил Евгения Хмару временным исполняющим обязанности министра обороны Украины.

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Нацполиция

Кабмин назначил Максима Цуцкиридзе и.о. главы Нацполиции вместо Ивана Выговского, которого вчера назначили министром внутренних дел. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

С 2019 по 2023 год он был заместителем главы Национальной полиции, впоследствии стал первым заместителем.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

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