"Мы знаем от разведки о враге все – и всегда это все пр#с#раем, - офицер ВСУ Глущенко. ВИДЕО

Офицер ВСУ Дмитрий Глущенко заявил, что украинская армия располагает обширными разведывательными данными о действиях и планах российских оккупантов, однако система командования зачастую не способна своевременно преобразовывать эту информацию в необходимые управленческие решения.

Об этом он рассказал в интервью "Хвиля", описывая сражение за Гуляйполе, в котором принимал участие, сообщает Цензор.НЕТ.

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Потеря Великой Новоселки

"После потери Великой Новоселки, которую тоже обороняла бригада ТрО — 110-я, — там возникла большая проблема. У нас существует некая традиция "отдвигать" подразделения. В 110-й бригаде управления был только один одиннадцатый батальон, все остальное было придано — до десятка разношёрстных подразделений: Нацгвардия, какие-то штурмовики, разные батальоны с разной системой управления, разными традициями, разными алгоритмами действий. И вот в одно место нагоняется куча приданных подразделений. Мы туда тоже свой 203-й батальон отправляли, я выделял экипажи, когда был командиром батальоном в батальоне. Из-за этой неразберихи, этой организационной путаницы, мы потеряли Великую Новоселку. Это дало возможность противнику нанести удар по флангу 102-й бригады. С этого начались проблемы Гуляйполя. Новоселка пала — противник начал продвигаться во фланг, а в районе Солоного вообще не было ни укреплений, ни людей. Противник просто преодолевал большие расстояния, занимал территорию, пока мог идти. И поэтому в районе Гуляйполя мы начали терять очень много территории — потому что там просто никого не было", — рассказал офицер ВСУ.

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Эффективность разведки против бездействия

По словам Глущенко, данные разведки позволяют заранее знать, какие действия планирует противник, однако это не всегда предотвращает потерю позиций.

"По логике, как говорил Бутусов, когда разваливается бригада, на этапе — у нас же в чём фишка: у нас очень хорошо работает разведка, мы всегда знаем, где, когда и какими силами противник будет двигаться, то есть понимаем с самого начала, что нужно сделать, чтобы его остановить. И мы всегда традиционно все это " пр#с#раем". Мы знаем о противнике все — о себе так не знаем, — но умудряемся всегда все это прос#рать", — заявил военный.

Он добавил, что когда развалилась 110-я бригада, которая держала левый фланг 102-й, у противника появилась возможность нанести фланговый удар, чем он и воспользовался — начал двигаться в сторону Гуляйполя, Терсы, Воздвижевки, в направлении Орехова.

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