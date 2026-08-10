"Ми знаємо від розвідки про ворога все – і завжди це все пр#с#раємо, - офіцер ЗСУ Глущенко. ВIДЕО

Офіцер ЗСУ Дмитро Глущенко заявив, що українська армія має високий рівень розвідувальних даних про дії та плани російських окупантів, однак командна система часто не здатна вчасно трансформувати цю інформацію в необхідні управлінські рішення.

Про це він розповів в інтерв'ю "Хвиля", описуючи битву за Гуляйполе, в якій брав участь, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрата Великої Новосілки

"Після втрати Великої Новосілки, яку теж обороняла ТрО-шна бригада — 110-та, — там була велика проблема. У нас існує якийсь звичай "відсовувати" підрозділи. У 110-ї бригади управління був лише один одинадцятий батальйон, все інше було придане — до десятка різношерстих: Нацгвардія, штурмовики якісь, різні батальйони з різною системою управління, різними традиціями, різними алгоритмами дій. І от в одне місце наганяється купа приданих підрозділів. Ми туди теж свій 203-й батальйон відправляли, я давав екіпажі, коли був БпС-ником в батальйоні. Через цей сир-бор, цю організаційну плутанину, ми втратили Велику Новосілку. Це дало можливість противнику вдарити у фланг 102-ї бригади. З цього почались проблеми Гуляйполя. Новосілка впала — противник почав рухатись у фланг, і в районі Солоного взагалі не було ні укріплень, ні людей. Противник просто йшов великі відстані, займав територію, поки міг йти. І тому над Гуляйполем ми почали втрачати дуже багато території — бо там просто нікого не було", - розповів офіцер ЗСУ.

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Ефективність розвідки проти бездіяльності

За словами Глущенка, дані від розвідки дозволяють заздалегідь знати, які дії планує противник, однак це не завжди запобігає втраті позицій.

"За логікою, як говорив Бутусов, коли сиплеться бригада, на етапі — у нас же в чому фішка: у нас дуже добре працює розвідка, ми завжди знаємо, де, коли і якими силами противник буде рухатись, тобто розуміємо на старті, що потрібно зробити, щоб його зупинити. І ми завжди традиційно це все "прос#раємо". Ми знаємо про противника все — про себе так не знаємо, — але примудряємось завжди це все пр#срати", - заявив військовий.

Він додав, що коли посипалась 110-та бригада, яка тримала лівий фланг 102-ї, у противника з'явилась можливість флангового удару, що він і використав — почав рухатись у бік Гуляйполя, Терси, Воздвижівки, у напрямку Оріхова.

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