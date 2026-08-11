Штурм больницы и 95 дней на позициях: боец "Скелі" о боях в Купянске. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" более полутора месяцев штурмовали центральную районную больницу в Купянске, которая была одним из ключевых опорных пунктов российских войск в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал"Бутусов плюс", о боях за больницу, штурме городской застройки и 95 днях пребывания на позициях рассказал непосредственный участник операции.
Чтобы добраться до больницы, украинским военным пришлось штурмовать дома № 10, 12, 14 и 16. Во время штурма 12-го дома боец взял в плен четырех российских военных, а позже возле этого же дома — еще троих.
По словам военного, оборону больницы возглавлял российский офицер, который не позволял подчиненным сдаваться в плен. После российских авиаударов часть оккупантов осталась в многоуровневых подвалах здания.
Украинские бойцы использовали взрывы и дым, чтобы разделить противника на более мелкие группы и заставить его покинуть укрытия. Осада больницы длилась более полутора месяцев.
В одном из боев российский военный сам вышел к украинским бойцам и сдался в плен. После этого он предоставил информацию о расположении и перемещениях вражеских постов.
Во время боевых действий украинские военные действовали под постоянными артиллерийскими обстрелами и атаками российских FPV-дронов. По словам бойца, на одну штурмовую группу из четырёх военнослужащих могло приходиться более 70 артиллерийских ударов и около 30 атак FPV-дронами на оптоволокне.
За восемь месяцев тяжелых штурмов подразделение потеряло 32 военнослужащих. В то же время украинские бойцы уничтожили более 250 российских военных, более 25 оккупантов взяли в плен, а около 187 противников были уничтожены именно в стрелковых боях.
Бойцы "Скелі" также отбили у российских войск 37 многоэтажных домов, больницу, завод, автоколледж, автовокзал и ряд других зданий в Купянске.
Сам военный провел на позициях 95 дней, после чего вышел в безопасную зону. По возвращении домой его главной целью было увидеть семью и внучку, которая родилась во время его пребывания на фронте.
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