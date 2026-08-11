Штурм лікарні та 95 днів на позиціях: бійці "Скелі" про бої у Куп’янську. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" понад півтора місяця штурмували центральну районну лікарню в Купʼянську, яка була одним із ключових опорних пунктів російських військ у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс", про бої за лікарню, штурм міської забудови та 95 днів перебування на позиціях розповіли безпосередні учасники операції.

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Щоб дістатися до лікарні, українським військовим довелося штурмувати будинки №10, 12, 14 та 16. Під час штурму 12-го будинку боєць взяв у полон чотирьох російських військових, а згодом біля цього ж будинку - ще трьох.

За словами військового, оборону лікарні очолював російський офіцер, який не дозволяв підлеглим здаватися в полон. Після російських авіаударів частина окупантів залишилася в багаторівневих підвалах будівлі.

Українські бійці використовували підриви та дим, щоб розділяти противника на менші групи та змушувати його залишати укриття. Облога лікарні тривала понад півтора місяця.

В одному з боїв російський військовий сам вийшов до українських бійців та здався в полон. Після цього він надав інформацію про розташування та зміни ворожих постів.

Під час бойової роботи українські військові діяли під постійними артилерійськими обстрілами та атаками російських FPV-дронів. За словами бійця, на одну штурмову групу з чотирьох військовослужбовців могло припадати понад 70 артилерійських ударів та близько 30 атак FPV-дронами на оптоволокні.

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За вісім місяців важких штурмів підрозділ втратив 32 військовослужбовців. Водночас українські бійці знищили понад 250 російських військових, понад 25 окупантів взяли в полон, а близько 187 противників були знищені саме у стрілецьких боях.

Бійці "Скелі" також відбили у російських військ 37 багатоповерхівок, лікарню, завод, автоколедж, автовокзал та низку інших будівель у Купʼянську.

Сам військовий провів на позиціях 95 днів, після чого вийшов у безпечну зону. Після повернення додому його головною метою було побачити родину та онучку, яка народилася під час його перебування на фронті.

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