Штурм лікарні та 95 днів на позиціях: бійці "Скелі" про бої у Куп’янську. ВIДЕО
Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" понад півтора місяця штурмували центральну районну лікарню в Купʼянську, яка була одним із ключових опорних пунктів російських військ у місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс", про бої за лікарню, штурм міської забудови та 95 днів перебування на позиціях розповіли безпосередні учасники операції.
Щоб дістатися до лікарні, українським військовим довелося штурмувати будинки №10, 12, 14 та 16. Під час штурму 12-го будинку боєць взяв у полон чотирьох російських військових, а згодом біля цього ж будинку - ще трьох.
За словами військового, оборону лікарні очолював російський офіцер, який не дозволяв підлеглим здаватися в полон. Після російських авіаударів частина окупантів залишилася в багаторівневих підвалах будівлі.
Українські бійці використовували підриви та дим, щоб розділяти противника на менші групи та змушувати його залишати укриття. Облога лікарні тривала понад півтора місяця.
В одному з боїв російський військовий сам вийшов до українських бійців та здався в полон. Після цього він надав інформацію про розташування та зміни ворожих постів.
Під час бойової роботи українські військові діяли під постійними артилерійськими обстрілами та атаками російських FPV-дронів. За словами бійця, на одну штурмову групу з чотирьох військовослужбовців могло припадати понад 70 артилерійських ударів та близько 30 атак FPV-дронами на оптоволокні.
За вісім місяців важких штурмів підрозділ втратив 32 військовослужбовців. Водночас українські бійці знищили понад 250 російських військових, понад 25 окупантів взяли в полон, а близько 187 противників були знищені саме у стрілецьких боях.
Бійці "Скелі" також відбили у російських військ 37 багатоповерхівок, лікарню, завод, автоколедж, автовокзал та низку інших будівель у Купʼянську.
Сам військовий провів на позиціях 95 днів, після чого вийшов у безпечну зону. Після повернення додому його головною метою було побачити родину та онучку, яка народилася під час його перебування на фронті.
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